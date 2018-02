Ein Star auf der Roten Liste

Im Augenblick gibt es noch ungefähr eine Million Stare in Deutschland. Längst vorbei sind die Zeiten, als sie sich zu Tausenden sammelten und riesige Schwärme bildeten. In Bodelshausen etwa, am Butzensee im Schilf, wo die sehr geselligen Tiere übernachteten. Das ist ein paar Jahrzehnte her. Der Bestand der Stare hat seither stark abgenommen, so dass der Vogel inzwischen auf der Roten Liste steht....