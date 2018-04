Ein Punkt für Kim

Ulm. Wenn US-Präsident Donald Trump dieses Einlenken nun seiner aggressiven Rhetorik und einer Politik des maximalen Drucks auf die Regierenden in Pjöngjang zuschreibt, so ist das sicherlich nicht falsch. Doch es ist nach wie vor Kim, der die Rahmenbedingungen des Tauwetters auf der koreanischen Halbinsel diktiert. Er hat gepokert bis an die Schwelle eines nuklearen Schlagabtauschs – und fährt nun die Ernte ein.

Die Weltgemeinschaft wird nahezu alles akzeptieren, was auch nur ein wenig zur Entschärfung des Konflikts beiträgt. Bringt Trump am Ende die verbliebenen drei US-Geiseln aus Nordkorea in der Air Force One mit nach Hause – er kann sich feiern lassen, doch der Punkt in diesem Propagandaspiel geht an Kim.

Wenn es eine Konstante in der nordkoreanischen Außenpolitik gibt, dann ist es die der gebrochenen Versprechen. Kim Jong Un serviert seinen nuklearen Cocktail nur auf Eis, er schüttet ihn nicht aus. Japans Premier Shinzo Abe ist deshalb zu Recht skeptisch: Von einem nachprüfbaren Ende des Programms ist Pjöngjang so weit entfernt wie Südkorea von den provokativen Großmanövern an der Grenze – da mögen sich der „Raketenmann“ und der „Greis im Weißen Haus“ demnächst noch so grinsend die starken Hände schütteln.