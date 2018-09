Ein Kultur-Magnet kehrt zurück

Stuttgart. Viele Stuttgarter warten sehnsüchtig. In etwa vier Wochen hat die Geduldsprobe ein Ende: Die Wagenhallen starten wieder den Kulturbetrieb. Seit Januar 2017 ist die charmanteste aller Veranstaltungshallen der Stadt geschlossen. Das Gebäude von 1895 wird saniert. Statik, Schall- und Brandschutz müssen auf den neuesten Stand gebracht werden. Die fragile Dachkonstruktion und die gewichtige Lärmdämmung zu kombinieren, sei die größte Kunst gewesen, so der Hochbauamtsleiter Peter Holzer bei einer Vorabbesichtigung. Er verriet, dass man intern zeitweise nicht geglaubt hatte, es hinzubekommen. „Wir haben das nicht verraten, wir haben versucht, es zu lösen“, sagt er erleichtert, auch, weil nur zwei Stunden vor der Besichtigung an diesem Dienstag die baurechtliche Schlussabnahme gewesen war.

Jetzt aber ist das Projekt auf der Zielgeraden. Als erster der drei Nutzer startet der Kulturbetrieb Wagenhallen durch. Ende Oktober wird die Wiedereröffnung der etwa 4000 Quadratmeter großen Location, die Platz für 2100 Besucher bietet, mit einem Festival gefeiert. Der Kunstverein mit seinen rund 100 Mitgliedern muss noch etwas warten. Die meisten von ihnen sind vorübergehend in einer Containerstadt untergekommen. Auf 9500 Quadratmetern werden für sie kleine Parzellen entstehen, außerdem ein Multifunktionsraum. Laut Robin Bischoff, dem Geschäftsführer des Vereins, sollen die Künstler sukzessive bis etwa Mitte 2019 einziehen. Parallel soll auch Nutzer drei, die Tangoschule Ocho, auf ihre 450-Quadratmeter-Fläche zurückkehren.

30 Millionen Euro für Sanierung

Die Kosten liegen im Rahmen. 30 Millionen Euro waren von Anfang an veranschlagt gewesen, „die werden vermutlich reichen“, sagte der Erste Bürgermeister Michael Föll. Darin enthalten sind 12,4 Millionen Fördergeld vom Bund, obendrauf kommen Eigenleistungen der Mieter. Der Kunstverein wird 250 000 Euro hineinstecken, der Kulturbetrieb nochmal 4,8 Millionen Euro. Zwar war das Projekt seinerzeit im Gemeinderat umstritten gewesen, doch „es wäre Wahnsinn gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten“, sagte der Oberbürgermeister Fritz Kuhn und lobte die Wagenhallen als einen „Kultur-Magneten“, der zahlreiche Menschen in die Stadt ziehe.

Auf die wartet ein überzeugendes Ergebnis. „Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, den ursprünglichen Charakter zu erhalten“, sagte der OB. In der Tat hat sich die „große Furcht vieler Künstler, dass die Flächen kaputtsaniert werden“, von der der Architekt Uwe R. Brückner vom ausführenden Atelier Brückner berichtete, nicht bestätigt. Den Industriecharme hat die alte Lokomotiven-Remise nicht verloren. Die historische Klinkerfassade ist herausgearbeitet worden, ebenso werden die verbliebenen Schienen oder eine Kranbahn betont. Für einen Neubau wurden alte Klinker wiederverwendet. „Uns war nicht wichtig, den Zustand von 1895 wiederherzustellen, sondern die Zeitgeschichte zu zeigen“, erklärte Michel Casertano, der leitende Architekt.

Auch ein Biergarten entsteht

Aber es gibt auch Neues. So sind etwa die Räume durch verschiebbare Wandkonstruktionen in ihrer Größe variabel. Rechts neben dem Eingang zur Konzerthalle – also dem Pragfriedhof zugewandt – wird ein großer Biergarten aufgebaut. Und am anderen Ende des Gebäudes, wo es zur Tanzschule oder zum Atelier-Neubau geht, wird ein weiterer Vorplatz mit Aufenthaltsqualität entstehen.