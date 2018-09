Ehrensenator: Würde für Ingmar Hoerr

Die Universität Tübingen verleiht die Ehrensenatorenwürde an Ingmar Hoerr , den Gründer und Aufsichtsratsvorsitzenden der Tübinger Biotech-Firma Curevac. Die nicht-öffentliche Verleihung ist am Mittwoch, 31. Oktober, um 18 Uhr in der Schlosskapelle auf Schloss Hohentübingen. Die Laudatio hält Dietmar Hopp, Mitbegründer von SAP.

Ingmar Hoerr hat Biologie in Tübingen studiert und wurde am Institut für Organische Chemie und am Interfakultären Institut für Zellbiologie und Immunologie promoviert. In seiner Dissertation beschrieb er die Grundlagen der direkten Anwendung des Botenmoleküls mRNA als Impfstoff, auf denen auch sein Unternehmen aufbaut: Im Jahr 2000 gründete er mit weiteren Kollegen die Firma Curecac. Diese beschäftigt heute 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterhält weitere Standorte in Frankfurt/Main und in Boston. In das derzeit mit 1,6 Milliarden Euro bewertete Unternehmen haben etwa die Dievini Hopp BioTech Holding, der Pharmakonzern Eli Lilly sowie die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung investiert.

Auch als international erfolgreicher Unternehmer sei Hoerr dem Standort Tübingen und seiner Universität verbunden geblieben, sagte Uni-Rektor Bernd Engler. Unter anderem habe er durch eingeworbene Preisgelder die Sanierung des Tübinger Schlosslabors und die Einrichtung der dortigen Dauerausstellung ermöglicht – in diesen Räumen hatte Friedrich Miescher 1868 die Nukleinsäure entdeckt. „Wir freuen uns, ihn als Botschafter der Universität Tübingen auch weiterhin an unserer Seite zu wissen.“