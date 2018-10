Ehrenamtlich für Integration

Im Frühjahr 2019 endet die Amtszeit des Tübinger Integrationsrates. Deshalb werden neue Kandidatinnen und Kandidaten als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner gesucht. Bewerbungen kann man ab sofort einreichen. Das Bewerbungsformular gibt es unter www.tuebingen.de/integrationsrat. Es muss bis Sonntag, 18. November, an Universitätsstadt Tübingen, Stabsstelle für Gleichstellung und Integration, Münzgasse 20, 72070 Tübingen oder per E-Mail an dagmar.ziegler@tuebingen.de geschickt werden.

Voraussichtlich Ende Februar 2019 wählt der Gemeinderat die Mitglieder des Integrationsrates. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein und seit mindestens sechs Monaten in Tübingen wohnen. Sie sollten sich für kommunalpolitische Themen interessieren, migrationsspezifische Erfahrung und Kenntnisse haben und sich für eine gute Integrationspolitik in Tübingen einsetzen wollen. Außerdem sollten sie die Zeit haben, sich in Arbeitsgemeinschaften des Integrationsrats sowie als beratende Mitglieder in den Gemeinderat und seine Ausschüsse einzubringen. Besonders Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind zur Bewerbung aufgefordert.

Der Integrationsrat berät den Gemeinderat und die Stadtverwaltung bei integrationspolitischen Themen. Er tagt etwa sechs Mal im Jahr und beschäftigt sich mit Fragen aus den Bereichen Integration und Migration mit Bezug zu Tübingen. Dem Integrationsrat gehören 19 Mitglieder an, von denen mindestens die Hälfte einen Migrationshintergrund haben soll. Neben zwölf sachkundigen Einwohnern sind sechs Mitglieder des Gemeinderates sowie die Leiterin der Stabsstelle für Gleichstellung und Integration vertreten.