Eckball-Tor mit Ansage

Schon vor dem Spiel hatte Zimmerns Vilart Hasani in der Kabine angekündigt, mal wieder einen Eckball direkt ins Tor zu schießen. Und das tat der 21-jährige Mittelfeldspieler gestern in Tübingen auch prompt. In der 27. Minute zirkelte er den Ball von links mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Tübingens Torhüter Max Steinhilber segelte unter dem Ball durch. Marc Kurzynski am langen Pfosten konnte auc...