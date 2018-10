EU-Kommission will Ende der Grenzkontrollen

Luxemburg. Die EU-Kommission hat Deutschland und andere Länder aufgefordert, die Kontrollen an ihren Binnengrenzen aufzuheben. EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos rief Deutschland, Österreich und drei andere Staaten dazu auf, die Kontrollen möglichst bald zu beenden. „Die Bürger Europas müssen weiterhin das Gefühl haben, frei herumreisen zu können.“ Er könne sich ein Europa mit geschlossenen Binnengrenzen nicht vorstellen.

Die Bundesregierung machte umgehend deutlich, dass sie vorerst nicht plant, auf die Brüsseler Forderung einzugehen. Nach Österreich und Frankreich kündigte am Freitag auch Deutschland an, die seit 2015 bestehenden Grenzkontrollen um weitere sechs Monate zu verlängern. Damit können die Kontrollen an der Grenze zu Österreich bis zum 11. Mai kommenden Jahres aufrecht erhalten werden. Im Schengenraum aus 26 Staaten ist normalerweise Reisen und Gütertransport ohne Grenzkontrollen möglich.

Die EU-Innenminister berieten in Luxemburg auch über einen Vorschlag der EU-Kommission, die Zahl der Beamten der EU-Grenz- und Küstenschutzbehörde Frontex schon bis zum Jahr 2020 auf 10 000 zu erhöhen und ihre Kompetenzen auszuweiten. Dies stößt bei Ländern an den EU-Außengrenzen wie Italien, Griechenland und Spanien auf Vorbehalte. Deutschland und Österreich wollen durch die EU-Grenzschützer dagegen sicherstellen, dass Flüchtlinge nicht einfach weiterreisen und dann bei ihnen Asylanträge stellen.

Baden-Württemberg hatte bereits angekündigt, sich am Ausbau von Frontex zu beteiligen. Was das Land beitragen soll, ist jedoch unklar. In einem internen Bericht, der der SÜDWEST PRESSE vorliegt, analysiert die Landesregierung die EU-Pläne. „Konkrete Auswirkungen auf die Anzahl der Frontex unterstützenden Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg sind noch nicht bekannt“, heißt es darin. Bei Anwendung der bisherigen Verteilschlüssel sei von „einem Kräftekontingent von 60 Polizeivollzugsbeamten auszugehen“. Derzeit schickt Baden-Württemberg durchschnittlich zwei bis drei Beamte für je acht Wochen. hab/afp