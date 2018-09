-. Hitze und Trockenheit haben den Bauern in diesem Sommer zu schaffen gemacht. Viele fürchteten um ihre Ernte. Obst- und Gemüsebauern zeichnen nun zum Herbstanfang ein durchwachsenes Bild. Apfelanbauer sehen nach dem schwierigen Jahr 2017 einer guten Ernte entgegen. Vor allem Freilandgemüse hat hingegen unter der Dürre gelitten. Selbst Beregnungen reichten mancherorts nicht aus.

„Insgesamt sind die für den Verbraucher zu erwartenden Schwankungen nicht dramatisch“, sagt Martin Umhau von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Denn auch der Obst- und Gemüsemarkt ist längst global organisiert. „Engpässe in Deutschland werden durch das Ausland ausgeglichen“, so Umhau. Auf das Gesamtbudget gesehen dürften sich daher kaum Schwankungen zeigen. Außerdem folgten die Verbraucherpreise nicht immer den Erzeugerpreisen. „Da ist der Handel zwischengeschaltet“, erläutert Thomas Els von der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI). Trotzdem konnte man beim ein oder anderen Gemüse bereits Ausreißer beobachten.

Äpfel, Birnen und Kirschen Nach der mauen Ernte im vergangenen Jahr hängen die Apfelbäume in diesem Jahr voll. 2017 hatte ein später Frost den Apfelbauern zugesetzt. Noch im August waren Äpfel deswegen gut ein Fünftel teurer als vor einem Jahr, doch schon in der vergangenen Woche sanken die Preise. Denn in diesem Jahr rechnen Experten wie Hans-Dieter Stallknecht vom Deutschen Bauernverband mit fast der doppelten Menge – und den entsprechenden Auswirkungen auf die Preise. Laut Statistischem Bundesamt wird die Apfelernte bei 1,1 Mio. Tonnen liegen, das sind 82 Prozent mehr als im Vorjahr und knapp 17 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Auch bei Birnen erwartet man eine Verdopplung der Erntemenge auf 46 800 Tonnen. Ähnlich sah es bei den Kirschen aus.

Kartoffeln Die „tolle Knolle“ hingegen hatte unter der Trockenheit zu leiden. „Bei den Kartoffeln fällt die diesjährige Ernte geringer aus als 2017, als wir überreichlich Kartoffeln hatten und der Preis im Keller lag“, sagt Umhau. Er rechnet mit einem Preisanstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Schon im August mussten Verbraucher nach Daten der AMI 10 Prozent mehr für ein Kilogramm Kartoffeln ausgeben. Das sei aber nicht nur der Dürre, sondern auch der niedrigen Basis im vergangenen Jahr geschuldet, als das große Angebot die Preise drückte, so Umhau.

Salate Auch bei anderen im Freiland angebauten Gemüsesorten sieht man diesen Effekt. Bei Kopf- und Eissalat registrierte die Statistik schon im August einen deutlichen Preisanstieg. Salate werden auf großen Flächen angebaut und brauchen bei hohen Temperaturen viel Wasser. Und selbst das hat auf den ausgetrockneten Böden mancherorts nicht ausgereicht. Im August mussten die Verbraucher laut AMI gut 27 Prozent mehr für Kopfsalat als im Vorjahresmonat ausgeben, beim Eissalat waren es sogar rund 70 Prozent mehr.

Möhren und Zwiebeln Sie werden ebenfalls auf dem Feld angebaut. Auch hier hat die heiße Witterung die Erträge gedrückt. Bei den Zwiebeln fällt die Ernte in diesem Jahr schätzungsweise gut ein Viertel kleiner aus als im Durchschnitt.

Gurken Salatgurken waren Anfang September so teuer wie lange nicht mehr. Kurzzeitig lagen sie im Schnitt bei mehr als 1 EUR je Stück. Ein Preis, der selbst im Winter selten verlangt wird. Grund war ein Engpass, da etliche Erzeuger in mehreren Ländern ihre alten Pflanzen herausgenommen und neu gepflanzt hatten, erklärt AMI-Marktanalysrt Michael Koch. Den im Gewächshaus gehaltenen, empfindlichen Pflanzen setze aber auch die Hitze zu.

Tomaten Sommergemüse wie Zucchini, Auberginen oder Tomaten wird zu 80 Prozent in Gewächshäusern produziert. Hier hat die Witterung wenig Einfluss. Im Sommer, als in ganz Europa Tomaten geerntet wurden, gingen die Preise wie üblich in den Keller. Dank der warmen Temperaturen waren die Tomaten in Deutschland und den Beneluxstaaten schneller reif als sonst, was den Effekt verstärkte. Rispentomaten kosteten im August deshalb auch 16 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi & Co . Bei den so genannten feineren Kohlarten war das Angebot hingegen knapp. Für Blumenkohl etwa registrierte die AMI Anfang September einen Preis von 1,84 EUR je Stück – im Vorjahr lag der nur etwas über 1 EUR. Auch bei Kohlrabi und Brokkoli zogen die Preise spürbar an. Beim Brokkoli registrierte die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse im August zum Beispiel einen Preisanstieg von 6 Prozent. Hier gab es witterungsbedingte Ausfälle auf den Feldern, und auch auf Importe aus anderen europäischen Ländern konnte nicht zurückgegriffen werden.

Annika Grah