Durchmarsch für Bogenwelt

Aufsteiger Bogenwelt (BWT) Kirchentellinsfurt hat es nicht lange in der Landesliga Süd Recurve ausgehalten. Am letzten Wettkampftag in der Reutlinger Dietweg-Halle machten die Kirchentellinsfurter den Meistertitel perfekt und steigen erneut auf, diesmal in die Württembergliga.Das BWT-Team gewann gegen den PSV ReutlingenII und verlor danach gegen Seebronn. Es folgten Siege gegen BS NürtingenII und...