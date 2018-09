Dünne Geräte, aber dick ausgestattet

Vielseitig, dünn und leicht: Diese Eigenschaften zeichnen viele neue Notebooks aus. Eine ausgewählte Übersicht zu den Neuheiten von Asus, Acer und Dell.

Asus setzt bei seinen neuen Zenbook-Laptops in 13, 14 oder 15 Zoll Größe auf möglichst viel Display und wenig Rand. Das Verhältnis von Panel (bis 4K-Auflösung) zu Rahmen liegt laut Hersteller je nach Modell bei 92 bis 95 Prozent. Die Notebooks mit Core-i-Prozessoren der achten Generation und in Blau oder Silber eloxierten Metalloberflächen kommen bis Jahresende zu Preisen ab 1100 Euro in den Handel.

Acers neuer 15-Zöller Swift 5 wiegt auch dank seines Magnesium-Gehäuses gerade einmal 990 Gramm und trägt an der dicksten Stelle nur 1,6 Zentimeter auf. Trotzdem arbeiten in dem dunkelblauen Gerät mit goldenem Scharnier Intels neueste Core-i-Prozessoren der U-Klasse (Whiskey Lake). Der Rahmen, der den blickwinkelstabilen Full-HD-IPS-Touchscreen umgibt, misst keine 6 Millimeter. Das Swift 5 soll im Dezember ab 1200 Euro zu haben sein.

Dell bietet eine überarbeitete Inspiron-7000-Serie mit Convertibles in 13, 15 und 17 Zoll Größe mit Preisen ab 900 Euro an. In den Gehäusen aus gebürstetem Aluminium kommen die neuen Whiskey-Lake-CPUs in mehreren Leistungsklassen zum Einsatz. Die Displayränder sind schmaler, die Lüftungsauslässe versteckt. Auch 4K-Auflösung und Stifteingabe werden unterstützt.