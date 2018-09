Drogenhandel im großen Stil

Konstanz/Karlsruhe. Dieser Drogenprozess ist kein gewöhnlicher. „Es ist der größte, an den ich mich erinnern kann. Und ich mache das Geschäft jetzt auch schon 15 Jahre“, sagt Andreas Mathy, Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz. Bei dem Prozess, der am 21. September vor dem Landgericht Konstanz beginnt, sind neun Männer im Alter von 25 bis 52 Jahren angeklagt. Sie haben die italienische Staatsangehörigkeit oder sind italienischer Herkunft, haben Kontakte zur sizilianischen (Cosa nostra) und kalabrischen Mafia ('Ndragehta).

Den Männern wird vorgeworfen, von Ende 2013 bis Mitte 2017 im süddeutschen Raum einen lukrativen Rauschgift-Handel im großen Stil betrieben sowie andere schwere Straftaten wie Raub und Erpressung begangen zu haben. Ein Angeklagter steht im Verdacht, einen Mordversuch unternommen zu haben. Der Mann soll am 27. Mai 2017 in Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) aus einem Auto Schüsse auf ein Fenster einer Gaststätte abgegeben haben. Verletzt wurde niemand.

Hinweis aus Palermo

Angeklagt waren ursprünglich elf Männer. Doch weil nach Aussage von Staatsanwalt Andreas Mathy zwei „umfassend geständig“ waren, wurden deren Verfahren abgetrennt. Beide sind bereits verurteilt: ein 36-jähriger Italiener zu einer Haftstrafe von drei Jahren und einem Monat. Knapp 47 000 Euro wurden eingezogen. Ein 52-jähriger Italiener wurde zu drei Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Knapp sechs Kilo Marihuana und gut 73 000 Euro wurden eingezogen.

Dass die elf Männer verhaftet werden konnten, ist das Ergebnis einer „konzertierten Aktion deutscher und italienischer Strafverfolgungsbehörden“, die im Sommer 2016 begonnen hat. Auslöser war ein Hinweis der Guardia die Finanza in Palermo. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Rottweil sowie den Behörden in Italien deckten nach und nach einen gut organisierten Drogenhandel im süddeutschen Raum auf.

Die vier Hauptangeschuldigten sollen den Handel initiiert und kontrolliert haben. Drei weitere sollen sich an den Geschäften in unterschiedlicher Weise beteiligt haben. Die vier restlichen Angeschuldigten waren nach Angaben der Polizei „in großem Umfang weiterverkaufende Abnehmer der Rauschgiftbande“.

Gefasst wurden die nun Angeklagten bei einer landesweiten Razzia im Juni 2017, bei der zeitgleich vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis, aber auch in den Kreisen Rottweil, Konstanz, Esslingen und in Stuttgart von der Polizei über 30 Objekte durchsucht wurden. Dabei wurden 15 Beschuldigte im Alter von 25 bis 77 Jahren festgenommen. Bei Durchsuchungen in Italien wurden zwei Männer festgenommen.

Bei dem Drogenhandel geht es nach Angaben der Polizei um insgesamt 250 Kilogramm Marihuana, Haschisch im zweistelligen und Kokain im einstelligen Kilogramm-Bereich. Im Zuge der Ermittlungen konnten fast 50 Kilogramm Rauschgift sicher gestellt werden. Vermögen im Wert von 400 000 Euro wurde beschlagnahmt. Vermögensgegenstände im Wert von weiteren 4,5 Millionen Euro wurden in dem von der Staatsanwaltschaft im sizilianischen Palermo parallel geführten Verfahren eingezogen.

Der Prozess ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich: Auf der Anklagebank sitzen neun Männer, was einen enormen personellen Aufwand nach sich zieht (siehe Kasten). Weil für so ein Groß-Aufgebot an Menschen in Konstanz kein ausreichend großer Gerichtssaal zur Verfügung steht, beginnt der Prozess am 21. September zunächst im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Karlsruhe. Auch der zweite Verhandlungstag am 2. Oktober wird noch in Karlsruhe sein.

Umzug in die Kantine

Dann zieht das Gericht um zurück nach Konstanz – in die Kantine auf dem ehemaligen Siemens-Areal. Das Unternehmen ist ins Industriegebiet umgezogen, die Gebäude stehen leer und werden für den Prozess umgebaut, um auch den Sicherheitsanforderungen zu entsprechen.