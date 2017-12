Dreiste Räuber und dusselige Diebe

Ulm. In die Kategorie „schön blöd“ fiel sprichwörtlich ein 22-Jähriger. Er wollte in Aachen Klamotten aus einem Altkleidercontainer stehlen und verhökern. Der Fischzug ging schief, der Dieb plumpste kopfüber in die Wäsche. Eine Passantin sah zwei strampelnde Beine aus der Containerluke ragen und rief die Polizei. Die half dem 22-Jährigen gern aus seiner misslichen Lage.

Ebenso dusselig stellte sich ein Häftling in Honduras an, der als Besucherin verkleidet aus dem Knast fliehen wollte. Mit blonder Perücke, Sonnenbrille, schwarzem Rock und weißer Bluse tippelte er Richtung Ausgang. Doch die Wärter erkannten mit Kennerblick, dass die heiße Señorita auf High Heels viel zu unsicher herumstöckelte. Die tiefe Stimme gab dem Knacki den Rest, er sitzt nun im Hochsicherheitstrakt.

Reichlich abgebrüht war ein Kiosk-Räuber in Frankfurt. Während er die Besitzerin bedrohte und die Kasse plünderte, kam ein Kunde, um Zigaretten zu kaufen. Der Täter mimte eiskalt den Verkäufer, bediente den Mann und gab auch Wechselgeld. Danach floh er unerkannt mit einigen hundert Euro – einschließlich des soeben verdienten Zigarettengeldes.

Frech war auch ein Betrüger, der eine 84-Jährige in Ötigheim anrief. Er gab sich als ihr verstorbener Gatte aus. Der Geist aus dem Jenseits forderte, mehrere tausend Euro von der Bank abzuheben. Doch die Dame glaubte den Hokuspokus nicht und meldete den Dreist-Geist der Polizei.

Natürlich haben auch die lieben Kleinen die Polizei beschäftigt: Im US-Staat Ohio mopste ein Achtjähriger nachts das Auto der Eltern und fuhr mit der kleinen Schwester (4) zwei Kilometer weit zu McDonalds. Dort ließen beide sich Cheeseburger schmecken, bevor Polizei eintraf. Den verblüfften Beamten erklärte der Knirps, er habe sich das Fahren mit Youtube-Videos beigebracht. Offenbar mit Erfolg. Immerhin hatte er für den unfallfreien Ausflug vier Kreuzungen und einen Bahnübergang überquert.

Geradezu rührend mutet die Beichte eines älteren Herrn aus der Schweiz an: Er schrieb der Bahn, er sei vor 50 Jahren schwarz gefahren: Er habe ein nicht entwertetes Billet ein zweites Mal benutzt. Er bat um einen Überweisungsschein, um die Fränkli zurückzuzahlen. Die Bahn dankte für die Ehrlichkeit und verzichtete, zumal „das Jahr 1967 buchhalterisch eh abgeschlossen“ sei.

Reumütig gab sich eine 34-Jährige in Salzburg vor Gericht: Sie hatte mit 1,6 Promille intus einen Auffahrunfall verursacht. Keine große Sache eigentlich – hätte sie nicht versucht, die Polizei zu „bestechen“: Mit zweideutigen Bemerkungen und einem eindeutigen Erotik-Foto versprach sie ihnen Sex, wenn sie die Augen zudrückten. Die Beamten blieben standhaft. Weil sie sich entschuldigte und seither abstinent lebt, setzte es nur 60 Arbeitsstunden.

Ähnlich erging es Ordnern auf dem Oktoberfest in München. Eine Besucherin in der Warteschlange vor einem völlig überfüllten Festzelt wollte sich Einlass verschaffen, indem sie sich vor ihnen auszog. Die Dirndl-Stripperin landete nicht vor Gericht, aber auf der Wiesnwache.

Auch sonst musste die Polizei in Sachen Lust und Liebe ausrücken. In Bremen schlug eine Hausbewohnerin nachts wegen eines Einbrechers Alarm. Am Ende zeigte sich: Bei den verdächtigen „Bohrgeräuschen“ handelte es sich um einen vergessenen Vibrator, der munter in der Badewanne herumbrummte.

Vergesslichkeit kann einem ohnehin ziemlichen Ärger einbringen: In Ghana bedankte sich ein Fußballer nach gewonnenem Match vor laufender TV-Kamera: bei Gott, bei seinen Fans, bei seiner Frau und – bei seiner Geliebten. Wie die Gattin reagierte, als er heim kam, ist nicht überliefert.

Wahrscheinlich war sie genauso wütend wie eine junge Frau in Landshut, die nach einem Streit ihren Freund aus der Wohnung warf – nackt. Der arme Kerl versuchte, durchs Dachfenster wieder hineinzuklettern. Doch er hatte Pech: Die Freundin bemerkte es, verriegelte das Fenster und verließ das Haus. Eine Passantin auf der Straße bemerkte den Nackten in 15 Metern Höhe auf dem Dach und rief die Feuerwehr. Die erlöste ihn per Drehleiter.

Ein richtig handfester Ehe-Zoff an Bord einer Passagiermaschine von Qatar Airways hat die Piloten sogar zur Zwischenlandung in Indien gezwungen. Aus Wut über die ihr gerade bekannt gewordene Affäre ihres Mannes rastete eine angeschickerte Iranerin aus. Sie prügelte auf ihren Gatten ein und attackierte die Stewardessen. Zuvor hatte sie das Nickerchen ihres Mannes ausgenutzt, und – mit seinem Fingerabdruck – sein Smartpghone entsperrt. Dort entdeckte sie dann verfängliche Liebesbotschaften einer anderen Frau.

Den Preis für den größten Wutanfall 2017 verdient ein Ludwigshafener, der als Mann im Haus den Handwerker ersetzen wollte. Tagelang hatte er vergeblich versucht, die neue Einbauküche aufzubauen. Dann rastete er aus. Eine Nachbarin rief wegen Geschreis und Gepolters nebenan die Polizei. Die fand ein Trümmerfeld vor: Der frustierte 25-Jährige hatte die komplette Küche kurz und klein geschlagen, samt Einbaugeräten. Handwerkerpech.

Apropos Pech: Das traf auch einen Abiturienten aus Bremen, der sich auf der Studienfahrt seiner Jahrgangsstufe nach Prag einen entspannenden Joint gönnen wollte. Auf einem Rastplatz an der A 2 setzte er sich mit seiner Tüte ausgerechnet vor den Dienstwagen von Zollfahndern. Die sahen mit Interesse zu und nahmen ihn sich dann zur Brust.

Viel Dusel hatte dagegen ein Brite, der vor 30 Jahren auf dem Trödelmarkt für schlappe 10 Pfund einen Ring als Modeschmuck gekauft hatte. Erst jetzt kam heraus, dass der vermeintlich billige Glasklunker ein echter Diamant ist. Bei Sotheby's brachte er dem Besitzer umgerechnet 750 000 Euro ein.

Einen Glücksfund machte auch ein Großvater in Newcastle (Australien). Beim Autoputzen entdeckte er in einer Tüte einen ein Jahr alten, längst vergessenen Lotto-Schein. Er war noch gültig – und ein Treffer: Der Mann war unversehens um 740 000 Euro reicher. Das Geld nutzte er nicht nur für sich, sondern er investierte es in die Ausbildung der Enkel und die Immobilien seiner Kinder.

Glück können auch kleine Dinge bescheren: Während viele Fluggäste Unmengen überflüssiges Gepäck in den Urlaub schleppen, begnügte sich Dean Stinson in Melbourne (Australien) mit „Handgepäck“. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er gab eine schlichte Dose Bier auf. Das Bodenpersonal staunte, behandelte das Ding aber routinemäßig: Gepäckaufkleber drauf, rein in den Flieger. Büchse und Bier überstanden den Flug unbeschadet. Nach der Landung konnte Stinson sein „Gepäck“ am Gepäckband aufklauben und lobte die Gepäcklader. Sie seien sehr umsichtig gewesen.