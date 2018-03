Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war am Morgen ein 30 Jahre alter Reutlinger auf der B 464 von Reutlingen kommend in Richtung B 27 unterwegs. Beim Auffahren missachtete er die Vorfahrt eines 21-Jährigen, der mit seinem Lastwagen mit Anhänger auf der rechten Spur fuhr. Weil er noch vor dem Lastwagen äußerst knapp auf die rechte Spur wechselte, streifte er diesen mit seinem linken Heck an dessen vorderer rechter Ecke. Dabei verlor der 30-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die linke Fahrspur, krachte dort zunächst in die rechte Seite eines VW und schleuderte anschließend in die Mittelleitplanke.

Letztlich endete seine Fahrt entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke, nachdem er davor nochmals gegen den Polo gekracht war. Während der 21 Jahre alte Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurden der Unfallverursacher und die Polo-Fahrerin leicht verletzt. Der Reutlinger musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 13 000 Euro beziffert.

Durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bildete sich ein kilometerlanger Rückstau bis zur Abfahrt der B 297. Während die Autofahrer vorbildlich eine Rettungsgasse gebildet hatten, nutzten mehrere Fahrzeuglenker diese Möglichkeit, um schneller vorwärts zu kommen. Als es dann nicht mehr weiterging, fuhren sie die Rettungsgasse wieder mehrere hundert Meter zurück, um an der Ausfahrt an der B 297 abzufahren, hieß es.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Autofahrer, die durch diese äußerst riskante Fahrmanöver behindert oder gefährdet wurden, sich unter Telefon 0 70 71/9 72 86 60 zu melden.