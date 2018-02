Drei Männer belästigen 19-Jährige: Pfefferspray zur Rettung

Waldshut-Tiengen. Die Unbekannten umkreisten die Frau und drückten sie in eindeutig sexueller Absicht auf den Boden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau konnte sich retten. Sie griff zu einem Pfefferspray in ihrer Jackentasche und sprühte es in die Richtung der drei Täter. Diese ließen von ihrem Opfer ab, die Frau konnte fliehen. Die Tat ereignete sich bereits am Montag, die 19-Jährige entschloss sich jedoch erst später zur Anzeige bei der Polizei. Von den drei Männern fehlt laut Polizei eine konkrete Spur.