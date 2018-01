Drei Konzerte von Genzmer

Parallel dazu hat das Label Capriccio eine CD veröffentlicht, auf der drei bedeutende Konzerte des Komponisten in Welt-Ersteinspielung präsentiert werden: das 1. Klavierkonzert von 1942, das Konzert für Violoncello und Orchester aus dem Jahr 1950 und das 1999 entstandene Konzert für Posaune und Orchester. Die französische Dirigentin Ariane Matiakh spornt das wunderbar klar und straff agierende Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin zu Höhenflügen an. Auch die Solisten der Aufnahme – Oliver Triendl, Klavier, Patrick Demenga, Cello, und Jörgen von Rijen, Posaune – sind voll in ihrem Element und lauschen dieser moderat-modernen, an Hindemith geschulten und handwerklich hervorragend gearbeiteten Musik ihre schönsten Seiten ab. Klasse!

Frau Matiakh, wie war Ihre Begegnung mit dieser Musik?

Genzmer war für mich eine schöne Entdeckung. Das Projekt bot mir die Chance, mit dem Pianisten Oliver Triendl zu konzertieren, der ja ein großer Genzmer-Spezialist ist und einst viel mit dem Komponisten zusammengearbeitet hat. Genzmer hat seine Werke zumeist exakt auf die Fähigkeiten seiner Interpreten zugeschnitten und die Möglichkeiten der jeweiligen Instrumente dabei genauestens beachtet. Seine Musik ist deshalb immer sehr gut spiel- und hörbar und bleibt bei aller Experimentierfreude immer zugänglich.

Welche Eigen- und Besonderheiten haben die Konzerte?

Die drei Konzerte stammen aus drei unterschiedlichen Lebensbereichen des Komponisten. Das frühe Klavierkonzert ist sehr lyrisch – und es zeigt schon Genzmers ganze Meisterschaft. Das virtuose, ausladende Cellokonzert entstand in seiner mittleren Schaffenszeit und es steht fest in der Tradition der großen Solokonzerte von Dvorak bis Hindemith. Die Cello-Stimme bleibt hier trotz des relativ großen Orchesterapparats immer hörbar; von den übrigen Instrumenten wird sie regelrecht beschützt . . .

. . . und das Posaunenkonzert?

Das stammt aus Genzmers später Schaffensperiode. Er war 90, als er es schrieb, es ist faszinierend zu sehen, wie er seinen Stil hier noch einmal verändert hat. Das Werk ist sehr rhythmusbetont, im Ganzen etwas hektischer im Tonfall als die zwei anderen Konzerte und technisch ungemein anspruchsvoll, was den Solopart betrifft. Am Schluss zitiert Genzmer den Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“, was ich sehr berührend finde.