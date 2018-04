Dorfklub wird erwachsen

Großaspach. Mit einer Satzungsänderung und neuen Vereinsgremien soll heute (19 Uhr) bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Dinkelacker Alm der Mechatronik Arena die Zukunft des Fußball-Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach im Profilager manifestiert werden. Dafür ist aber eine Zustimmung der Mitglieder erforderlich. "Der Aufsichtsrat hat sich Gedanken gemacht, mit welcher Struktur wir in die Zukunft gehen wollen", betont Philipp Mergenthaler, bisher SG-Präsidiumsmitglied Medien. Anlass ist der Abschied von Präsident Werner Benignus, der nach zehneinhalb Jahren an der Klubspitze aufhören wird. Benignus wird aufgrund seiner Verdienste für den Verein bei der Versammlung als Ehrenpräsident vorgeschlagen.

Das Präsidium soll nun durch eine Vorstandschaft ersetzt werden. Dafür stellen sich Mergenthaler, Sportdirektor Joannis Koukoutrigas, Michael Ferber (bisher Präsidiumsmitglied Sport), Geschäftsführer Thomas Deters, Thomas Ferber, Andreas Benignus und Patrick Eickelmann als Team zur Verfügung. "Alle sind schon lange mit dem Verein verbunden. Wir wollen etwas bewegen", sagt Mergenthalter. Andreas Benignus soll als Vorsitzender und Sprecher des Septetts - alle Personen sind im Alter zwischen 35 und 42 Jahren - fungieren.

"Das ist eine riesige Chance für uns alle. Welcher Klub hat das Glück, dass sich sieben junge Leute mit Herzblut für ihren Verein und gleichzeitig als absolute Experten in ihrem jeweiligen Ressort zu einem Team zusammenfinden und den Verein gestalten möchten?", meint der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Möhle. Zudem soll es einen Vereinsbeirat geben. Dieses ebenfalls siebenköpfige Gremium ist für die Aufrechterhaltung der DNA des Dorfklubs mit entsprechenden Festivitäten zuständig.

Langfristig soll durch die Änderung ein Schritt nach vorne gemacht werden. Mergenthaler: "Wir wollen uns weiterentwickeln, den finanziellen Bereich sichern und ausbauen, infrastrukturell vorwärts kommen und die Juniorenarbeit fördern. Unser Ziel ist es, Spieler für die eigene Drittligamannschaft auszubilden." dg