Dominator, Mitläufer und Hinterbänkler

München. Elf Punkte beträgt der Vorsprung des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga auf „Verfolger“ FC Schalke 04 – und das, obwohl der Saisonstart unter dem längst entlassenen Trainer Carlo Ancelotti gründlich danebengegangen war. Die 28. deutsche Meisterschaft ist Jupp Heynckes und seinem Team schon vor dem Auftakt der Rückrunde am Freitag mit dem Spiel bei Bayer Leverkusen kaum mehr zu nehmen.

Auch im DFB-Pokal schaut es für die Münchner sehr gut aus. Zunächst schalteten sie – wenn auch erst im Elfmeterschießen – RB Leipzig aus, anschließend Borussia Dortmund, zwei direkte Rivalen also. Auch in diesem Wettbewerb, wo Drittligist SC Paderborn im Viertelfinale kein Stolperstein ist, scheint ein weiterer Titel für den Trainer-Routinier sowie die in die Jahre gekommenen Stars Franck Ribéry und Arjen Robben greifbar nahe. Aller drei Verträge laufen im Sommer aus. Damit liegt ein Diskussionsthema der Rückrunde auf der Hand: Sollen die Münchner den fälligen Generationswechsel im Sommer durchführen oder noch einmal auf die Karte Routine setzen? Nicht nur für Matthias Sammer, den ehemaligen Sportvorstand der Münchner, ist Heynckes trotz seiner 72 Jahre die „Ideallösung“ auch über die laufende Saison hinaus.

Eine Trophäe jedoch scheint für die national übermächtigen Bayern kaum realisierbar zu sein. Favoriten auf den Gewinn der Champions League sind andere: Real Madrid oder der FC Barcelona. Die französische Milliarden-Truppe von Paris St. Germain oder Manchester City, das Team des ehemaligen Münchner Trainers Pep Guardiola. Diese Vereine hantieren mit ganz anderen (Ablöse-)Summen als Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

So kommt es zu einer erstaunlichen Diskrepanz: Bundesliga-Dominator FC Bayern droht auf europäischer Ebene zum „Mitläufer“ abzurutschen, die anderen für den europäischen Wettbewerb qualifizierten deutschen Klubs gar zu Hinterbänklern. Das bisherige Abschneiden der Bundesliga in der laufenden Europacup-Saison spricht Bände: Nur noch die Bayern sind in der Königsklasse vertreten, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind in die Europa League abgestiegen, andere Klubs wie 1899 Hoffenheim, Hertha BSC oder der 1. FC Köln haben sich mit teilweise peinlichen Ergebnissen längst schon verabschiedet.

„Wir müssen aufpassen, dass diese Entwicklung nicht zur Tagesordnung wird“, mahnte Bundestrainer Joachim Löw, der die Entwicklung „alarmierend“ nennt. Die große Mehrheit der Bundesliga-Manager sieht die Lage allerdings noch gelassen. „Ich halte es für eine Momentaufnahme, die nicht den Stellenwert der Bundesliga widergibt“, sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

So wie an der Spitze ist die Lage der Bundesliga auch am Tabellenende. Schlusslicht 1. FC Köln hat elf Zähler Rückstand auf den ersten sicheren Nicht-Absteigerplatz 15. Der neue Geschäftsführer Armin Veh plant seriöserweise für die 2. Bundesliga.

Zwischen Platz zwei und Rang 17 hingegen ist es spannend. Den Tabellen-Zwölften VfL Wolfsburg trennen vom 17. Hamburger SV nur vier Punkte. Genauso groß ist auch die Differenz zwischen dem Tabellendritten Borussia Dortmund und dem Zehnten Hertha BSC. Die Positionskämpfe im Kampf um die internationalen Starterplätze und gegen den Abstieg werden die Bundesliga-Rückrunde also zum großen Teil bestimmen. Genauso wie der Kampf um die Tickets für die Weltmeisterschaft im Sommer in Russland. Gerold Knehr