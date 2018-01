Digitale Lösung für Patienten auf dem Land

Ulm. Neidlingen ist vor allem Wanderern ein Begriff, das Schopflocher Moor ist ganz in der Nähe. Seit gestern aber ist der Ort mit seinen knapp 1900 Einwohnern auch bundesweit bekannt. Zwölf Kilometer südöstlich von Kirchheim unter Teck ist möglicherweise die Zukunft der Medikamenten-Versorgung zu sehen. Im Foyer der Sparkasse steht eine an einen Bankautomaten erinnernde Maschine mit Eingabeschlitz. „Herzlich Willkommen in Ihrer Apotheke“ ist auf dem beigen Röhrenbildschirm zu lesen. Über die „Digitale Rezeptsammelstelle“ könnten künftig Orte ohne Apotheken mit Medikamenten versorgt werden. Das ganze gibt es zwar schon in Form von Rezept-Briefkästen, doch nun wird alles digital.

„So gewinnt man vor allem Zeit“, begründet Fritz Becker den Pilotversuch. „Der alte Rezept-Briefkasten wurde einmal täglich gelehrt, die Arznei gab es meist erst am nächsten Tag“, sagt der Präsident des Deutschen- und Landes-Apothekerverbandes. „Jetzt wird das eingescannte und übermittelte Rezept sofort bearbeitet.“ Ein Apotheker oder pharmazeutischer Assistent fährt dann mit der Medizin zu dem Automaten in der Bank, kontrolliert das Originalrezept und liefert die Arznei anschließend persönlich an den Empfänger aus.

Apotheker sparen sich eine Fahrt, sagt Hansjörg Egerer von der Adler-Apotheke in Weilheim an der Teck, die bisher für den Rezept-Kasten und künftig mit einer weiteren Apotheke für den Automaten in Neidlingen zuständig ist. Zwar könnten seine Kunden ihn schon bisher einfach anrufen und ein Medikament bestellen, das er dann im Tausch gegen das Rezept ausliefert. Es gibt auch Handy-Apps, mit denen das geht. Aber bei den vielen Vorschriften und Regelungen, die es zu beachten gelte, sei das oft schwierig. „Da brauchen wir einfach sämtliche Angaben vom Rezept“, sagt Egerer.

Die Digitale Rezeptsammelstelle ist auch eine Reaktion auf die Arzneimittel-Abgabe der niederländischen Online-Apotheke DocMorris in Hüffenhardt. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurde ein Automat installiert, von dem aus der Kunde mit einem Apotheker per Video kommunizieren konnte. Der Pharmazeut überprüfte das Rezept und gab das Medikament frei. Das Landgericht Mosbach verbot dies aber im Dezember unter anderem deshalb, weil Arzneimittel durch eine Apotheke ausgegeben werden müssten und es für die Räumlichkeiten keine Betriebserlaubnis gebe. Endgültig abgeschlossen ist der Fall aber nicht.

In Hüffenhardt wollte sich der Bürgermeister nicht damit abfinden, dass in seiner Gemeinde eine Apotheke fehlte und lockte mit günstiger Miete – zunächst vergeblich, bis DocMorris auf den Ort aufmerksam wurde. In Deutschland sinkt die Zahl der Apotheken seit Jahren. Ein Trend, der sich wohl fortsetzen wird, wie aus einem Gutachten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums zu entnehmen ist. Danach waren bereits 2015 fast die Hälfte aller Apotheken in Deutschland wirtschaftlich gefährdet: 7600. Beinahe jede dritte Gemeinde in Baden-Württemberg ist derzeit ohne Apotheke.

Gleichwohl sei die flächendeckende Versorgung von Patienten aber weder in der Stadt noch im ländlichen Raum gefährdet, heißt es in der Studie. Es sei auch nicht sinnvoll, Apotheken in Orten zu finanzieren, in denen es weder Arztpraxen noch Geschäfte gebe. Apotheken auf dem Land gehe es wirtschaftlich nicht schlechter als solchen in der Stadt. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten betreffen insbesondere „städtische Kreise“, die nicht in direktem Zusammenhang mit einer flächendeckenden Versorgung stehen.

„Sorge macht mir vor allem, dass immer weniger Apotheker das Wagnis eingehen, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen“, sagt Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. „Das hängt vor allem mit der fehlenden Planungssicherheit und den skeptischen Zukunftserwartungen im Berufsstand zusammen.“ (mit dpa)