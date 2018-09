Diesmal sollen es schon die Playoffs sein

Am Freitag starten die Eishockey-Cracks der Wild Wings Schwenningen mit dem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (19.30 Uhr) in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Die abgelaufene Spielzeit war die beste seit der Schwenninger DEL-Rückkehr im Jahr 2013 – doch das jähe Ende in den Pre-Playoffs gegen Wolfsburg war nicht eingeplant. Der ehemalige Bundestrainer Pat Cortina (54) geht...