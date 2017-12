Diesel-Skandal: VW wehrt sich gegen Aufklärung

Berlin. Nicht nur Millionen Autokäufer fühlen sich von VW betrogen, sondern auch viele Aktionäre. Drei von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz vertretene Anteilseigner waren vor Gericht gezogen, weil sie eine mangelhafte Aufarbeitung des Skandals beklagen. Und einen externen Sonderprüfer nach Wolfsburg schicken wollen. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle erlaubte das im November. Begründung: „andauernde Intransparenz“ bei VW.

VW reagierte mit einer Verfassungsbeschwerde. Vom OLG sei „die Bedeutung und Tragweite des Grundrechts auf Berufsfreiheit nicht hinreichend berücksichtigt“ worden, argumentiert der Konzern, wie aus Akten des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hervorgeht. Eine Niederlage aber musste VW bereits hinnehmen: Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, um „die Durchführung der Sonderprüfung bis zu einer Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde zu untersagen“, wurde abgelehnt. Der externe Prüfer darf also zunächst einmal tätig werden.

VW beteuert zugleich, „große Anstrengungen zur Aufklärung“ zu unternehmen, die viel Geld und Zeit kosteten, sagte ein VW-Sprecher. Gemeint sind damit interne Ermittlungen, etwa der US-Kanzlei Jones Day. Die sollten ursprünglich veröffentlicht werden, nun bleiben sie unter Verschluss.

Der Diesel-Skandal war im Herbst 2015 öffentlich geworden. Die Kosten summieren sich auf 25 Milliarden Euro, zumeist für Strafen und die Entschädigung der Kunden in den USA. In Europa sollen sich VW-Diesel-Käufer mit einem Software-Update begnügen. In vielen Ländern wird geklagt. Am Freitag reichten Schweizer Verbraucherschützer eine Klage für 6000 Autobesitzer ein. Wann die Karlsruher Richter in der Hauptsache urteilen, ist unklar. Eine Sprecherin sagte, dass „ein Entscheidungstermin noch nicht absehbar ist“.