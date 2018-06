Diese Kontrolle hat sich gelohnt

28 Verstöße hat die Polizei am Donnerstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Kaiserstraße in etwas mehr als einer Stunde geahndet. 19 Fahrzeug-Insassen waren nicht angeschnallt, vier Leute beschäftigten sich neben dem Fahren mit ihrem Handy. Zwei Fahrzeuge hatten die vorgeschriebene Umweltplakette nicht. An zwei Autos waren die Reifen abgefahren, an einem Wagen war der TÜV-Termin überschritten. Gegen einen Fahrer wird wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.