Diebe tricksen Seniorinnen aus und stehlen Schmuck

Stuttgart. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sich Kriminelle durch Lügengeschichten am Dienstag Zugang zu den Wohnungen der 87 und 92 Jahre alten Frauen verschafft und Schmuck gestohlen. Der 87-Jährigen erzählten zwei Besucher demnach, sie seien entfernte Bekannte ihres toten Mannes. Als sie weg waren, merkte die Frau, dass ihre Schmuckschatulle fehlte. Die 92-Jährige ließ einen Mann in die Wohnung, der behauptete, die Heizungen prüfen zu müssen. Er fragte nach Schmuck, der angeblich die Messungen störe, verpackte ihn in Papier und verließ die Wohnung. Die Ermittler suchen nun nach den Tätern. Die Polizei rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Und: «Bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.»