Die weltberühmte Sage von der verlorenen Kinder-Generation

Überall Ratten in Hameln! Ein Rattenfänger verspricht, die Stadt von der Plage zu befreien: Mit Flötentönen schlägt er alle Kleinnager in seinen Bann. Sie folgen ihm in die Weser und ertrinken. Der versprochene Lohn bleibt allerdings aus. Der Rattenfänger zückt seine Flöte ein weiteres Mal und lockt die Kinder der Stadt fast ausnahmslos hinter sich her, in einen Berg hinein, auf Nimmerwiedersehe...