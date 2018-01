Die mutlose Republik

Ulm. Auch die möglichen zukünftigen Partner von Martin Schulz sind nicht in der Lage, diesen Aufbruch herbeizuverhandeln. Deutschland stolpert in eine mutlose Zukunft. Nicht die SPD verzwergt sich, das ganze Land wird zur Minimalrepublik.

Nach dem Parteitag hat sich die Lage nochmals zum Schlechteren gewendet. Am Tisch sitzen mit Angela Merkel, Martin Schulz und Horst Seehofer weiterhin drei Verhandlungsführer, deren politisches Totenglöcklein längst geläutet hat. In Bonn hat Andrea Nahles ihren Vorsitzenden noch gerettet – doch dasselbe rhetorische Talent wird sie in absehbarer Zeit nutzen, um sich selbst in die Position der Vorsitzenden zu bringen. Schulz' Position ist längst nur noch taktisch begründet, um den Abschluss der Koalitionsverhandlungen nicht zu gefährden. Danach ist er ein Parteichef auf Abruf.

In einer ähnlichen Situation befindet sich die Kanzlerin. Die Union hält noch still und beobachtet einfach nur, wie die Sozialdemokraten sich immer tiefer in die Krise diskutieren. Auch in diesem Fall ist der Friede trügerisch: Die junge Garde um Jens Spahn wird spätestens nach der Regierungsbildung beginnen, am Stuhl der Kanzlerin zu sägen.

Und CSU-Chef Horst Seehofer? Sein Abgang als Ministerpräsident ist beschlossene Sache, er kann nur noch gute Miene zum bösen Spiel machen. Hilflos schaut er zu, wie Alexander Dobrindt mit Vergnügen jede Annäherung zwischen Union und SPD rhetorisch torpediert und pulverisiert. Der „blöde Dobrindt“ (Andrea Nahles) profiliert sich um jeden Preis, damit er dem bayrischen Ministerpräsidenten in spe, Markus Söder, in der Partei Paroli bieten kann.

Die knappe Zustimmung des SPD-Parteitages zur Aufnahme von Verhandlungen hat die Lage weiter verschärft. Martin Schulz ist nahezu handlungsunfähig, er muss in den Fragen Flüchtlingsnachzug, Bürgerversicherung und befristete Beschäftigung der Union Zugeständnisse abringen – sonst ist die Hürde Mitgliederbefragung unüberwindlich. Die Kanzlerin weiß darum, kann aber längst keine weiteren Kompromisse mehr machen, weil weder der erstarkte rechte Flügel der eigenen Partei noch die CSU ihr folgen würden.

In dieser Situation bräuchte es Mut, neue Wege zu gehen – auch auf die Gefahr hin, dass die eigene politische Karriere damit beendet wäre. Gerhard Schröder hatte diesen Mut, als er die Agenda 2010 gegen Widerstände durchsetzte. Mutig wäre jetzt, das Wagnis einer Minderheitenregierung einzugehen. Sie hätte allemal mehr Erneuerungskraft als ein Bündnis, das sich – wenn überhaupt – nur auf einen Minimalkonsens einigt.