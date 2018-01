Die kommenden Tage sind laut DWD von trübem Wetter geprägt

Stuttgart. Stattdessen gibt es viele Wolken, die nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart jedoch kaum Regen bringen werden. Dabei liegen die Temperaturen im Plusbereich. Am Samstag schwanken sie zwischen fünf und zehn, am Sonntag zwischen sieben und elf Grad.

Auf dem Feldberg im Schwarzwald gibt es in der Nacht leichte Minusgrade. Wärmer als vier Grad wird es am Tag nicht. Skifahren ist möglich, zumal es nicht mehr so windig ist wie in den vergangenen Tagen. Nur noch in den obersten Lagen des Schwarzwaldes muss mit «starken, stürmischen Böen» gerechnet werden, sagte der DWD-Meterologe am Freitag.

In der Nacht zum Sonntag bildet sich nach seinen Angaben im Süden des Landes Nebel, betroffen seien vor allem das Rheintal, der Bodenseeraum und das Donaugebiet. In der nächsten Woche geht es mit dem trüben, aber weitgehend trockenen Wetter weiter. Ab der Wochenmitte soll es jedoch vom Norden her regnerischer und kühler werden. Am Freitag kann es nach der Prognose des DWD bis in mittlere Lagen etwas Schnee geben.