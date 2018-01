Die bisherige Grundsteuer steht vor dem Aus

Karlsruhe. Die Grundsteuer muss wohl bald neu berechnet werden. Die Orientierung an uralten Grundstückswerten ist verfassungswidrig. Das zeichnete sich nach der mündlichen Verhandlung am Bundesverfassungsgericht ab. Von der Grundsteuer ist jeder betroffen: Eigentümer, die ihr Grundstück selbst nutzen, aber auch Mieter, weil Grundsteuer-Zahlungen in der Regel als Nebenkosten umgelegt werden.

Derzeit orientiert sich die Grundsteuer an uralten Einheitswerten von 1964. Das dürfte jedoch gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstoßen. Denn der Wert von Grundstücke, die 1964 gleich teuer waren, hat sich oft weit auseinanderentwickelt, je nach Lage. Der Bundesfinanzhof, der das Verfahren in Karlsruhe vorgelegt hatte, sprach von fast schon willkürlich ungleicher Besteuerung. Die Verfassungsrichter werden sich dem wohl anschließen.

In Karlsruhe wurde fast nur noch über die Frist diskutiert, die die Verfassungsrichter dem Gesetzgeber für eine Reform lassen wollen. Bund und Länder fordern zehn Jahre, weil die Neubewertung von 36 Millionen Grundstücken so kompliziert ist. Das wäre ein Rekord. So lange Zeit haben die Richter noch nie zur Reparatur eines Gesetzes eingeräumt.

Bund und Länder betonten in Karlsruhe, dass die Reform „aufkommensneutral“ sein soll. Unter dem Strich sollen Kommunen mit der Grundsteuer künftig also nicht mehr einnehmen als bisher. Allerdings wird es Gewinner und Verlierer geben, wenn die besteuerten Werte in Zukunft realistischer sind. So müssen diejenigen mit einer höheren Grundsteuer rechnen, die in den letzten Jahrzehnten eher zu günstig wegkamen. Das sind vor allem Eigentümer und Mieter in boomenden Ballungslagen. Dagegen können Eigentümer und Mieter in ländlichen und strukturschwachen Gebieten voraussichtlich von einer Reform profitieren.

Das Bundesverfassungsgericht wird sein Urteil in einigen Monaten verkünden.