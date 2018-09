Die Zweckehe hält

Die Steuereinnahmen machen es möglich. Streit darüber, wie Zusatzmilliarden verteilt werden, fällt leichter als ein Streit über nötige Kürzungen, wenn die Landeskasse leer ist. Den Fraktionschefs von Grünen und CDU im Landtag, Andreas Schwarz und Wolfgang Reinhart, ist ihre Bilanz zur Halbzeit der Legislaturperiode deshalb nicht schwer gefallen: Alles Sonnenschein, immer gute Kompromisse gefunden, und wo es noch ein bisschen schattig ist, wird nachgelegt: bei Pflege und Landärzten und auch beim Wohnbau.

In der neuesten Infratest-Umfrage zeigen sich 60 Prozent der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden mit der Landesregierung. Nur Schwarz-Gelb-Grün in Schleswig-Holstein verbucht noch mehr Zustimmung. Dabei rumpelte es in der ersten Halbzeit oft genug in der grün-schwarzen Allianz in Stuttgart, beim Diesel-Fahrverbot, bei der Landesbauordnung oder bei der gescheiterten Wahlrechtsreform. Und beim Thema Spurwechsel, beim Bleiberecht für arbeitende Flüchtlinge, ist man gerade auch nicht einig.

Grün und Schwarz funktioniert bisher trotzdem. Nicht als Herzenssache, sondern als Zweckbündnis. In der Politik reicht das fürs Zusammenbleiben. Fragt sich nur, ob das mit den Kompromissen weiter klappen wird, wenn die Wahl 2021 immer näher rückt. Laut Umfrage sind aktuell 56 Prozent mit der Regierungsarbeit der Grünen zufrieden, nur 38 Prozent finden die der CDU gut. Ansporn zum Kante zeigen für die Schwarzen. Auch gegen den Regierungspartner Grüne.