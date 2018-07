Die Zelle tanzt zur 50-Jahr-Feier durch Reutlingen

Konfetti regnete, Musik dröhnte aus den Lautsprechern zweier kleiner Lastwagen – nur Reden gab es keine. Ein Diskjockey verlas die Auflagen der Polizei: „Keine Glasflaschen, keine spitzen Gegenstände.“ Dann kündigte er die ersten anderthalb Stunden Spotify-Musik an, und los ging der bunte Zug. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Vor Beginn der Veranstaltung standen allein sechs Einsatzwagen hinter der Stadthalle. Doch sie mussten lange warten, bis die Aktivisten nach und nach im Bürgerpark eintrudelten, Transparente an den Wagen anbrachten und die Lautsprecher justierten. Ein Plakat des Aktionsbündnisses Rosa war ebenso vertreten wie die Antifa-Flagge, die dem Demonstrationszug schließlich voran flatterte. Hunde bellten, Passanten staunten: Die Route führte zunächst abseits der Innenstadt über die Alteburgstraße und die Hindenburgstraße in Richtung des Jugendzentrums, wo dann nach 21 Uhr weitergefeiert wurde. Wie berichtet, war die Street-Parade Teil einer Aktionswoche zum Jubiläum. Am heutigen Freitag ab 17 Uhr und am morgigen Samstag ab 18 Uhr gibt es noch reichlich Konzerte mit rund einem Dutzend Bands vor und ab 22 Uhr drinnen im Zelle-Domizil in der Albstraße.