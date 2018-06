Die Tübinger Fanfeste haben nach dem deutschen Aus geschlossen

3000 Zuschauer fanden im WM-Park Platz, zum Spiel gegen Südkorea waren etwa 2500 da. „Wir hatten bei den deutschen Spielen drei ganz gute Tage“, sagte Stagl, der trotzdem finanzielle Einbußen befürchtet: „Vom Gefühl her sieht es nicht gut aus.“ Für mögliche Endrundenspiele des deutschen Teams habe man erst gar keinen Vorverkauf angeboten.

Getahun Desta, der Organisator im Tübinger Schlachthof, hatte unmittelbar nach dem Schlusspfiff am Mittwoch bereits das sofortige Ende seines Fanfestes angekündigt (wir berichteten), auch ihm ist ein finanzieller Schaden entstanden. Von den 1200 möglichen Zuschauern waren nie mehr als die Hälfte da. Das sei auch damit zu erklären, dass viele Kneipen in der Stadt in diesem Sommer die Übertragungen zeigen. Das kleinste der drei Open-Air-Fanfeste in der Stadt, jenes beim Sudhaus, war ordentlich ausgelastet. 500 Fans konnten dort gemeinsam gucken. Gestern sagte ein Mitarbeiter, dass von vornherein klar gewesen sei: Deutschland-Spiele kommen, sonst nichts.

Im Kino Museum ist die Resonanz ebenfalls gespalten. Zu den deutschen Spielen seien 100 bis 150 Zuschauer gekommen, sagte Martin Reichart von der Betreiberfirma Vereinigte Lichtspiele. In der ersten WM-Woche waren alle Spiele auf der Leinwand zu sehen, „aber außer bei Deutschland war vielleicht eine Handvoll da“. Reichart lässt die Hintertür offen, vielleicht Halbfinale und Finale noch zu zeigen. Mehr aber definitiv nicht. Er sagte, dass er sich ab und zu schlechteres Wetter gewünscht hätte, dann wären wohl eher Zuschauer ins Kino gekommen.

Ob das frühe deutsche Aus Konsequenzen für zukünftige Public-Viewing-Veranstaltungen hat, ließen sowohl Stagl als auch Desta offen. Die kommende Europameisterschaft 2020 (12. Juni bis 12. Juli) wird in ganz Europa ausgetragen, drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale steigen in München. Gut möglich, dass da wieder Euphorie im Land aufkommen könnte. Zur WM 2022 sind Fanfeste unter freiem Himmel gar kein Thema. Wegen des Klimas in Katar findet die Weltmeisterschaft dort erstmals im Winter statt (21. November bis 18. Dezember). Dann könnten Kino-Übertragungen gefragt sein.