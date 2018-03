Die Tübinger Basketballer gehen gegen Gießen mit 83:106 baden

Immerhin einen Rekord knackten die Tigers doch noch diese Saison: So wenige Zuschauer wie am Freitagabend waren noch nie bei einem Bundesligaspiel. Kaum 2000 Fans wollten das Spiel gegen die Gießen 46ers in der Paul Horn Arena sehen.

Zunächst schien sich ein munteres Spielchen zu entwickeln, wobei Verteidigung auf beiden Seiten keine große Rolle spielte. Im zweiten Viertel mussten die Tübinger ihre Gegner aber einmal mehr ziehen lassen. 36:53 stand es zur Pause, und das Ding war mal wieder frühzeitig durch.

Die Fans blieben dennoch bemerkenswert geduldig, selbst als es mit 65:81 ins Schlussviertel ging. Das endete dann sogar noch dreistellig für die Gäste aus Hessen: 83:106 gingen die Tigers daheim unter.

Beste Werfer waren Austin Hollins (27) und John Bryant (25) bei Gießen sowie bei Tübingen Reggie Upshaw (24).