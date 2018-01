Die Tigers nutzen ihre Chance wieder nicht

Fischer mischte sein Team kräftig durch: Center Javon McCrea gab sein Debüt in der Startformation. Die Aushilfsspieler Jacob Mampuya (6:06 Minuten) und Adrian Lind (4:26 Minuten) bekamen Spielzeit. Zwei Mal standen die Tigers in Oldenburg mit vier deutschen Spielern auf dem Parkett.

Die Tigers zeigten ein gutes erstes Viertel und lagen nur wegen des vogelwilden Dreiers des deutschen Nationalspielers Karsten Tadda mit der Sirene zum 24:23 von ganz weit draußen knapp in Rückstand. Vor allem Reggie Upshaw bekamen die Oldenburger nicht in den Griff. Er erzielte 11 seiner 14 Zähler im ersten Viertel. Und die Tigers glänzten auch spielerisch: Stewarts Alley-oop-Anspiel auf Upshaw zum 3:2 und Jordans feiner Pass fast übers ganze Feld auf Upshaw zum 16:13 waren die Höhepunkte. Doch bei Oldenburg wirbelte Paulding die Tigers-Defensive mit 13 Punkten im ersten Durchgang auf.

Vor dem Spiel hatte Tigers-Trainer Mathias Fischer bei „Telekomsport“ gesagt: „Wir wollen einstellig in den Turnover bleiben.“ Das klappte nicht ganz. Am Ende waren es 14 Ballverluste bei Tübingen. Immerhin war es eine klare Steigerung zu den 22 vor einer Woche gegen Ludwigsburg.

Moore war zum Jahreswechsel aus Polen für den entlassenen Topscorer Bryon Allen gekommen, machte bei seinem Bundesliga-Debüt ein starkes Spiel und legte gleich mal ein Double-Double auf mit 11 Punkten und 11 Rebounds. Vor allem am Tübinger Brett war er präsent und holte 6 Offensiv-Abpraller. Zum Vergleich: Das gesamte Tigers-Team griff gerade mal einen Offensiv-Rebound ab. Bislang waren die Rebounds – ähnlich wie bei den Tigers – nicht gerade die Stärke der Oldenburger. „Wenn er nicht dabei gewesen wäre, weiß ich nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre“, sagte Baskets-Trainer Drijencic. Ein Pass von Jordan ins Aus und ein vergebener Halbdistanz-Wurf von Stewart in den Schlussminuten besiegelten die Niederlage. „Die Chance zum Sieg war da, aber wir haben in der Endphase falsche Entscheidungen getroffen, die uns das Spiel gekostet haben“, sagte Tigers-Trainer Fischer. Wieder mal.

Doch nachdem Oldenburgs Routinier Rickey Paulding (35) – seit 2007 bei den Baskets – sich selbst auf den Fuß dribbelte, traf Theis per Dreier wieder zum 73:76. Doch erneut konterte Mahalbasics, der am Ende mit 20 Zählern knapp vor Paulding mit 19 Oldenburgs bester Punktesammler war. Reggie Upshaws schwaches Defensiv-Verhalten mit Foul gegen Oldenburgs Neuzugang Armani Moore bescherte den Baskets beim 81:73 gut zwei Minuten vor Schluss eine recht komfortable Führung, die sie nicht mehr hergaben.

Isaiah Philmore und die Situation der Tigers

Vergangene Saison spielteIsaiah Philmore noch für die Tigers, im Sommer wechselte er nach Oldenburg. Gestern gelangen ihm in 14:49 Minuten Einsatzzeit 6 Punkte und 5 Offensiv-Rebounds.

In der Hinrunde haben die Tübinger einen Sieg geholt. Göttingen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz hat drei Erfolge mehr. Und durch den 80:74-Sieg von Bremerhaven gegen die Rockets Erfurt ist der Abstand auf den vorletzten Tabellenplatz auch noch gewachsen.

Für die Rückrunde setzen die Tigers auf mindestens einen neuen Spieler. Wer es wird, ist immer noch offen: „Wir sind intensiv an der Arbeit und hoffen, in den nächsten Tagen einen Spieler präsentieren zu können“, sagt Tigers-Manager Robert Wintermantel. Trainer Mathias Fischer ist zuversichtlich: „Wenn unsere Verstärkung da ist, werden wir die nötigen Sieg in der zweiten Saisonhälfte holen.“ Das nächste Spiel nach der Allstar-Pause kommendes Wochenende haben die Tigers am Sonntag, 21. Januar, in Bonn.