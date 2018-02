Die Süßigkeiten flogen durch die Lustnauer Luft

Einige Hundert Eltern und Kinder zogen hinter den Musikern her zur Halle. Unterstützt wurden die Lustnauer Fasnetsfreunde von ihren Schlosswächtern, Klosterweible und Goldersbachhexen. Die Mitglieder der vor neun Jahren gegründeten Zunft mussten vor der Halle noch üben, eine Pyramide zu stellen: Denn am Abend wollten sie sich beim Balinger Fackelumzug „nicht blamieren“,wie die zweite Vorsitzende Monika Fritz sagte. Die Lustnauer Hästräger warfen zahlreiche Süßigkeiten – auch in die geöffneten Fenster im zweiten Stock der Häuser an der Steige. Dicht gedrängt saßen die als Marienkäfer, Clowns und Indianer verkleideten Familien in der Halle, wo der Musikverein von der Bühne spielte. Und wer glaubte, dass die Lustnauer Kinder die Fasnet nicht ernst nehmen, der wurde eines Besseren belehrt. Denn wehe den Erwachsenen, die die Verkleidungsidee der Kinder nicht auf Anhieb erkannten: Sie ernteten empörten Widerspruch: „Ich bin eine Prinzessin und kein Sterntaler. Das sieht man doch!“