Die Streikkasse ist gut gefüllt

Frankfurt. Mit wie viel Geld die Streikkasse gefüllt ist, verrät Jürgen Kerner, der Hauptkassierer der IG Metall, nicht. Aber ein ansehnlicher zweistelliger Millionentrag ist im vergangenen Jahr dazu gekommen. 84 Mio. EUR hat die IG Metall aus den Beiträgen ihrer Mitglieder – 561 Mio. EUR, so viel wie noch nie – für Rücklagen und damit auch für ihre Streikkasse genutzt. „Die ist gut gefüllt. Unsere finanzielle Lage ist ausgesprochen gut“, sagt denn auch Gewerkschaftschef Jörg Hofmann bei der Jahres-Pressekonferenz in Frankfurt. Er erinnert mit einem Augenzwinkern daran, dass Streiks auch körperlich durchgestanden werden müssten.

Ob es soweit kommt, ist offen. Ende Januar will die Gewerkschaft entscheiden. Immerhin sieht Hofmann Fortschritte in den Gesprächen. Er habe Hoffnung, dass sich in den nächsten beiden Wochen noch Einiges bewege. Man sei fast täglich in Gesprächen mit den Arbeitgebern, vor allem in Sachen Arbeitszeit.

Die IG Metall fordert 6 Prozent mehr und vor allem die Möglichkeit, die Arbeitszeit für zwei Jahre auf wöchentlich 28 Stunden herunterfahren zu können. In der Metall- und Elektroindustrie gilt die 35 Stunden-Woche, faktisch liege sie derzeit bei 39,3 Stunden, in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen für 40 Prozent der Beschäftigten sogar bei 40 Stunden.

IG Metall-Vize Christiane Benner macht auch die auf neun Jahr angelegten Projekte mit einen Etat von 190 Mio. EUR zur Gewinnung neuer Mitglieder dafür verantwortlich, dass im vergangenen Jahr 107 000 Frauen und Männer in die IG Metall eingetreten sind, bei 94 000 Austritten. Bezieht man den Rückgang bei Rentnerinnen und Rentnern sowie bei Arbeitslosen ein, so ist die Zahl der Mitglieder der weltgrößten Einzel-Gewerkschaft mit 2,26 Millionen stabil. Der Frauen-Anteil beträgt 10 Prozent.

155 Geschäftsstellen

Höchst erfreut sind Hofmann und Benner, dass viele junge Menschen zur Gewerkschaft gekommen seien. Rund 3900 seien es 2017 gewesen, so dass jetzt 130 400 Auszubildende und Studierende in der IG Metall sind.

Insgesamt zahlten die 2,26 Mio. Mitglieder im vergangenen Jahr Beiträge in Höhe von 561 Mio. EUR, 13 Mio. EUR oder 2,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 209 Millionen wurden nach Angaben von Kerner für die 155 Geschäftsstellen ausgegeben Dort seien 140 neue Arbeitsplätze geschaffen worden.

Bundesweit zählt die IG Metall rund 2500 Beschäftigte. 32 Mio. EUR wurden 2017 für Bildungsarbeit ausgegeben. Daneben hat die IG Metall im Leipzig ein neues Gewerkschaftshaus erworben. Insgesamt besitzt sie aktuell 120 Immobilien in 90 Städten.