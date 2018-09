Die Stimmung ist mau

Ganz so schlecht wie sein Ruf war er dann doch nicht, der Börsenmonat September: Der Dax legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent zu. Das lag auch daran, dass sich die Börsianer zum Schluss der vergangenen Woche noch Hoffnung gemacht hatten, die USA und China näherten sich in ihrem Handelsstreit an. Aus dem Weißen Haus kamen am Wochenende jedoch Signale, dass US-Präsident Donald Trump das Gegenteil anstrebt.

In den vergangenen Monaten hatten die Börsianer die wachsende Zahl an politischer Risiken häufig ausgeblendet. Die Flut des billigen Geldes beflügelte die Kurse. Doch die Zeit der Sorglosigkeit scheint vorbei. Die Konjunktur in Deutschland läuft zwar immer noch gut, doch es mehren sich die Anzeichen, dass das Wachstum schwächer ausfallen wird. Die Sorge vor den Folgen des Handelsstreits drückt die Stimmung. Auch dass in den USA die Zinsen steigen, sehen viele Börsianer mit Sorge. Das ist ein Risiko für die Schwellenländer und die Börsen weltweit, sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Das gilt auch für das hoch verschuldete Italien, solange der Haushalt dort noch nicht steht.

Zudem dürfte in dieser Woche der Mangel an Nachrichten die Kurse vor sich hin dümpeln lassen. Die Saison der Quartalsberichte ist vorüber. Nach den jüngsten Entscheidungen der EZB sowie der britischen und türkischen Notenbanken sind auch auf diesem Themenfeld keine kurstreibenden Neuigkeiten zu erwarten. amb/dpa