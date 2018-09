Die Stadt greift jetzt härter durch

Butterbrezel, Simpl, Escape-Club, Club Voltaire: In der Haaggasse wimmelt es nur so von Musikkneipen. Und damit in den Nächten, vor allem in denen auf Samstag und Sonntag, auch von den Besuchern dieser Kneipen. Die durch reichlich Lärm dafür sorgen, dass die Anwohner nicht schlafen können und sich über Urin an ihren Hauswänden und Erbrochenem auf der Straße ärgern.Am Donnerstagabend trafen sich w...