Die Stadt Mössingen sucht Schöffen

Für die Jahre 2019 bis 2023 findet im laufenden Jahr die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen statt. In der Stadt Mössingen werden insgesamt neun Frauen und Männer gesucht, die am Amtsgericht Tübingen und Landgericht Tübingen als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Die Zahl der Jugendschöffen ist noch unbekannt. Bewerbungen werden noch bis zum 20. April angenommen.

Gesucht werden Leute, die in Mössingen wohnen und am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sind. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind nicht erforderlich.

Interessenten werden gebeten, sich bei der Stadtverwaltung, Sachgebiet 1-1, per Post, per Telefon (0 74 73 / 370 141) oder per E-Mail an i.grohe@moessingen.de zu bewerben. Das Bewerbungsformular kann im Netz unter www.moessingen.de heruntergeladen werden.