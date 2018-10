Die Schwitzkasten-Elf vom Fußball-Wochenende

Keine einzige Minute in dieser A-Liga-Saison verpasst hat bisher Daniel Ladinig vom TSV Hirschau. In Dußlingen hat er jetzt auch getroffen - zur Belohnung gibt‘s einen Platz in unserer Schwitzkasten-Auswahl.

Nummer 5 Daniel Ladinig (TSV Hirschau) Noch keine Minute verpasst in dieser Saison haben die Ladinig-Brüder - beim 2:1 in Dußlingen gelang Daniel auch der erste Treffer

Nummer 2 Max Stauf (TSV Lustnau): Kickte über 90 Minuten in der zweiten Mannschaft, danach 45 Minuten im A-Liga-Team – und ließ in beiden Spielen nichts anbrennen.

Mach mit bei der Jury!

Wer kommt in die Schwitzkasten-Elf des Tages? In der Jury sitzen die Mitarbeiter der TAGBLATT-Sportredaktion. Habt ihr einen Vorschlag, wer unbedingt in den erlauchten Kreis der besten Kreis-Kicker vom Wochenende gehört? Dann schickt eine Mail an sport@tagblatt.de! Auch Beweis-Videos werden akzeptiert... Und ein Anruf tut‘s auch: 07071 934 343.