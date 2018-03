Die Schwitzkasten-Elf der Woche

Nummer 1: Max Steinhilber (SV03 Tübingen). Rettete dem Nulldrei in Ofterdingen einen Punkt, als er den Strafstoß von Max Maier parierte.

Nummer 2: Jascha Fauss (TuS Ergenzingen). Brachte den Bezirksligist gegen Herzogsweiler/Dürrweiler in Führung und bereitete den 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit vor.

Nummer 3: Jonas Kübler (TSG Tübingen II). Mit einem Doppelpack und einer Vorlage der Matchwinner im A-Liga-Derby gegen den SV 03 Tübingen II.

Nummer 4: Mateja Grgic (TSV Lustnau). Die Mittelfeldspielerin besorgte nach eigener Balleroberung das 2:1-Siegtor gegen Heidenheim - und plötzlich fehlen Lustnau nur noch drei Punkte zum Verbandsliga-Spitzenreiter.

Nummer 5: Armand Ligouis (TV Derendingen). Bester Mann beim 3:1 des TVD gegen den FC Rottenburg - im Sommer verabschiedet sich Ligouis allerdings für ein Jahr nach Südfrankreich.

Nummer 6: Markos Chatziliadis (SSC Tübingen). Vier Tore für den Bezirksliga-Ersten beim 6:1 gegen Wittlingen – die Landesliga rückt näher.

Nummer 7: Florian Weiß (SV Neustetten). Dreierpack für den B-Ligisten, der den bisherigen Spitzenreiter SSC Tübingen II mit 5:0 entzauberte.

Nummer 8: Patrick Kuttler (TSV Kusterdingen). Kusterdingen krabbelt aus dem Keller - auch dank dem 5:3 gegen den SSV Reutlingen II und Kuttlers Viererpack.

Nummer 9: Pedro Keppler (SV Nehren II). Samstags musste er von der Trainerbank aus das 1:5 des Landesliga-Teams in Holzhausen mit an sehen - tags darauf baute Keppler den Frust ab mit drei Treffern in der B-Liga zum 5:1 in Entringen.

Nummer 10: Manuel Binder (SF Dußlingen). Drei der sechs Treffer der Sportfreunde gegen den VfB Bodelshausen besorgte Binder.

Nummer 11: David Haar (TSG Tübingen): Samstags das Verbandsliga-Spiel gegen Neckarrems gebogen, sonntags mit der zweiten Mannschaft der TSG das kleine Tübinger Stadtduell gegen den SV 03 gewonnen: Ganz ordentliches Fußball-Wochenende für David Haar.