Ulrich Janßen über historische Mietverhältnisse Die Schüssel ist mit der Bürste zu reinigen

Vermieter erfahren in unserer Gesellschaft wenig Anerkennung. Kaum einmal kommt es vor, dass Mieter/innen „Dankeschön“ sagen, wenn die Hausbesitzer sie daran erinnern, dass aus brandschutzrechtlichen Gründen im Treppenhaus keine Kühlschränke stehen sollten. Oder dass Schimmel in der Wohnung durch gelegentliches Lüften vermieden werden kann. Nein. Heutzutage nehmen die Mieter nur zu gern all jene Rechte in Anspruch, die ihnen wahlkämpfende Politiker in den vergangenen Jahrzehnten bereitwillig einräumten.