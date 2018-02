Die Rückkehr der Marlene-Hose

Ein Kleidungsstück für alle Frauen

Nachdem enge Röhrenjeans in den letzten Jahren populär waren, geht der Trend nun wieder hin zu lässigeren Schnitten, also etwa Hosen mit Schlag und weitem Bein. Ihren Ursprung hat die sogenannte Marlene-Hose in den 1930er Jahren, als Frauen begannen, ihre langen Röcke und Kleider gegen ein Kleidungsstück einzutauschen, das bis zum Ersten Weltkrieg gesetzlich nur den Männern vorbehalten war. Während des Krieges wurde das Hosenverbot für Frauen aufgehoben, da diese nun auch in „Männerberufen“ mitanpacken und in Fabriken arbeiten mussten.

Was damals ausschließlich einen rein praktischen Zweck erfüllte, wurde schnell Teil eines neuen Modetrends, als Schauspielerin Marlene Dietrich im Film „Marokko“ (1930) als erste Frau in einem Kinofilm eine Hose trug. Der Schnitt war daraufhin besonders in Künstlerkreisen beliebt und wurde zum Symbol für die neue Stärke und Unabhängigkeit der Frau. Aus Mangel an femininen Schnitten wurde die Marlene-Hose an Anzughosen für Männer angelehnt. In den Augen vieler war sie noch lange Zeit verpönt, denn das Tragen von Hosen war für Frauen erst in den 1960er Jahren vollends akzeptiert und besaß vorher einen rebellischen, nicht salonfähigen Charakter.

Heutzutage darf in keinem Kleiderschrank einer modeaffinen Frau die Marlene-Hose fehlen. Sie zeichnet sich durch ihren hohen Schnitt und das weite Bein aus, was der Hose ihren leicht androgynen, zugleich schicken Stil verleiht. Sie ist ein echtes Allround-Talent, denn sie passt nahezu jeder Frau. Ob groß oder klein, schlank oder kräftig: Richtig kombiniert kann die Marlene-Hose an jeder Frau toll aussehen.

Auf die Kombination kommt es an

Gerade Frauen mit langen Beinen haben häufig Probleme, passende Kleidung für ihre Größe zu finden. Insbesondere die Standard-Größen bei Hosen orientieren sich meist an der Durchschnittsgröße und sind dadurch an großen Frauen häufig zu kurz. Online-Modeshops wie Long Tall Sally haben sich diesem Problem angenommen und bieten Hosen speziell für große Frauen mit langen Beinen an. Auch eine große Auswahl an Marlene-Hosen ist dort erhältlich, denn diesen Schnitt können Frauen mit langen Beine hervorragend tragen. Im Gegensatz zu kleinen Frauen, die mit einer Marlene-Hose und Schuhen ohne Absatz schnell zwergenhaft wirken können, sehen flache Sneakers in Kombination mit einer weiten Hose an großen Frauen sehr gut aus.

Sowohl für große als auch kleine Frauen gilt: Eine Hose mit ausgestelltem Bein wird am besten mit einem engen und kurzen Oberteil kombiniert, ggf. auch mit einem kleinen Jäckchen oder Blazer. Dieser darf dann allerdings auch auf Höhe des Hosenbunds aufhören. Auf keinen Fall sollte die Marlene-Hose zu kurz sein; am besten reicht sie fast bis zum Boden. Als goldene Regel gilt hier, dass der Schuh nicht komplett frei sein darf.