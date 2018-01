Die „Ritter“ lockten die Massen an

Stuttgart. In Stuttgart boomen Museumsbesuche. Welche Häuser 2017 besonders profitiert haben, welche hingegen mit sinkenden Zahlen kämpfen, zeigt unsere Top-Ten-Liste.

1 Mercedes-Benz Museum: Trotz Feinstaubalarms, Fahrverbotsdiskussionen und Abgasskandal – die Faszinationskraft des Autos ist offenbar ungebrochen. 876.000 und damit sieben Prozent oder rund 56.000 Besucher mehr als 2016 strömten in den markanten Rundbau in Bad Cannstatt. Zum Erfolgsrezept gehört, dass das Museum sein Spektrum ausgeweitet hat und neben dem Konzertsommer Ausstellungen anbietet, die sich mit Themen jenseits der Autowelt beschäftigen. Im Herbst 2018 etwa soll die Schau zum 125. Geburtstag des Nachbarn VfB ein Publikumsrenner werden.

2 Porsche-Museum: Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich das Haus mit 442.000 Besuchern (2016: 441.730) leicht steigern. Deutlich mehr werden sollen es noch einmal 2018. „Alles konzentriert sich auf das Jubiläum „70 Jahre Porsche Sportwagen“, sagt Pressesprecherin Astrid Böttinger.

3 Landesmuseum: Satte 53.000 Besucher mehr als im Vorjahr zählte das Landesmuseum Württemberg 2017, zu dem das Haupthaus im Alten Schloss in Stuttgart mit seinem Kindermuseum sowie kleinere Häuser in Waldenbuch und Ludwigsburg gehören. Rund 246.000 Menschen kamen allein ins Schloss – das entspricht einem Plus von 45.340 Gästen. Den Ansturm führt das Museum vor allem auf die Sonderausstellungen „Die Schwaben“ und „Die Ritter“ zurück. Letztere läuft noch bis April und gehört zu den erfolgreichsten Schauen im Kindermuseum: Am Mittwoch wird der 50.000 Besucher erwartet.

4 Staatsgalerie: Mit 243. 600 Besuchern landet die Staatsgalerie zwar auf Rang vier, im Vergleich zum Vorjahr, wo noch 354.400 Besucher gezählt wurden, hat sie jedoch verloren. Die Sonderausstellungen zu einer Schweizer Privatsammlung unter dem Titel „Aufbruch Flora“ und die Grafikausstellung „The Great Graphic Boom“ waren zwar erfolgreiche Einzelausstellungen, der große Hit aber fehlte. Die aktuelle Schau zum „Meister von Messkirch“ könnte diesen heuer liefern.

5 Turmforum: 220. 000 Besucher besuchten 2017 das Turmforum und seine Ausstellung zum Bahnprojekt S 21, 40.000 weniger als 2016. Besonders groß war das Interesse an Baustellenführungen. Insgesamt 820 Touren fanden statt. Auch dieses Jahr sind die meisten Termine bis in das späte Frühjahr schon ausgebucht, weshalb die Führungen von elf auf 17 pro Woche erhöht wurden.

6 Naturkundemuseen: 210.000 Besucher ließen sich im Museum am Löwentor und im Schloss Rosenstein von Fauna und Flora faszinieren. 2016 wurden 30.000 Besucher mehr gezählt, was auf die sehr erfolgreiche Große Landesausstellung „Naturdetektive“ zurückzuführen ist. 2018 wird es wieder eine geben, diesmal zum Thema „Bernstein“.

7 Kunstmuseum: Die Sonderausstellungen 2017 waren allesamt nicht immer leicht zu konsumierender zeitgenössischer Kunst gewidmet. Doch das als „Jahr der Entdeckungen“ angekündigte Kunstjahr 2017 ging aus Sicht des Hauses mit 149.600 Besuchern sehr erfolgreich zu Ende, auch wenn es nicht ganz mit dem Erfolgsjahr 2016 und seiner gefeierten „Kunst und Jazz“-Ausstellung mithalten kann. Jetzt am Freitag wird die „Reinhold Nägele“-Ausstellung eröffnet, die mit Stuttgarter Panoramen von 1910 bis 1930 Lokalkolorit in den modernen Kunstkubus bringen wird.

8 Stadtmuseum: Noch nicht eröffnet und schon unter den Top Ten? Rechnet man die 37.000 Besucherzahlen der Architektur-, Hip-Hop- und Techno-Schauen hoch, die als Übergangsevents seit September im komplett umgebauten Wilhelmspalais stattfanden, landet man bei beachtlichen 148.000 Besuchern. Offiziell eröffnet das Haus im April.

9 Haus der Geschichte: 2017 kamen 108.000 Besucherinnen und Besucher ins Haus der Geschichte, 2016 waren es noch rund 125.000. In beiden Jahren konnte das Museum wegen Brandschutz- und anderer Umbauarbeiten längere Zeit keine Sonderausstellung zeigen. Die neue Ausstellung „Denn die Zeiten ändern sich. Die 60er Jahre in Baden-Württemberg“ wurde am 22. Dezember eröffnet und verzeichnete vom ersten Tag an ein hohes Besucherinteresse.

10 Lindenmuseum: Besonders ausgeprägt scheint das Interesse an fremden Kulturen in Stuttgart derzeit nicht. 70.580 Besucher verzeichnete das Lindenmuseum im abgelaufenen Jahr, vergleichsweise wenig, wenn auch ein bisschen mehr als 2016 mit 67.000 Besuchern. Dabei zeigt das Haus, das zu den großen Europäischen Volkskundemuseen zählt, attraktive Sonderausstellungen wie 2017 „Oishii! Essen in Japan“ mit 36.727 Besuchern oder der derzeit laufenden „Hawai'i“-Schau. Spätestens 2019 soll der Trend umgekehrt werden, kündigt Sprecher Martin-Otto Hörbrand an. Ähnlich wie die „Inka“-Ausstellung 2013, die mit weit über 100.000 Besuchern eine Rekordmarke setzte, soll 2019 die Große Landesausstellung über „Azteken“ zu einer deutschlandweiten Attraktion werden.