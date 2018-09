Die Polizei und das liebe Vieh

Heilbronn. Tiere aller Rassen stehen auf den Besetzungslisten jener Tragödien und Komödien, die fast täglich den Polizeimeldungen zu entnehmen sind. Besonders Medienmenschen sind ganz gierig auf solche Geschichten, weil sich damit – nicht nur bei sommerlichen Ereignisflauten – etliche Spalten füllen lassen. Zum Beispiel Land am Rand, gestern ebenso wie heute.

Von Polizisten werden bewundernswerte zoologische Kenntnisse bei der Ausübung ihres Berufes erwartet. Bammel vor Würgeschlangen oder anderen Reptilien ist ihnen komplett fremd. Sie müssen beherzt eingreifen, wenn etwa im sonst so harmlosen Städtchen Karlsruhe ein winziges Eichhörnchen einem erwachsenen Mann so hartnäckig nachstellt, dass der verunsicherte Mitbürger den Notruf wählt.

Beim Einsatz wird auch verlangt, dass möglichst zügig der tierische Verursacher einer Gefahrensituation zweifelsfrei identifiziert wird. Wenn etwa in Dörzbach, einem hübschen Dorf in Hohenlohe, ein bellender Mitbewohner in Abwesenheit des Herrchens am Schalter einer Herdplatte dreht und dadurch ein Brand entsteht, dann genügt es nicht, auf einen Hund zu verweisen. Da wird schon die Rasse verlangt, in diesem Fall ein American Stafford Terrier.

Bei den vielen Viechereien kann es schon mal sein, dass selbst die gewieftesten Ö-ler, wie Pressesprecher intern genannt werden, ein bisschen durcheinander kommen. Der Brand in Dörzbach brach laut amtlichem Bericht in einer „Dachsgeschosswohnung“ aus.

Hans Georg Frank