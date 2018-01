Die Poesie der Gosse

Ulm. Eigentlich geht es bei ihm immer nur um Sex. Und ums Saufen. Okay, er war schon eine tolle Nummer, wie er besoffen durch Talkshows torkelte oder sich bei Lesungen einen gut gefüllten Kühlschrank auf die Bühne stellen ließ. Doch mittlerweile ist viel von dem, was für seine Welt stand, aus der Mode gekommen: Pferderennen, Dosenbier und den harten Knochen geben.

Warum aber genießt Charles Bukowski auch mehr als 20 Jahre nach seinem Tod noch Kultstatus? Vielleicht wegen Sätzen wie diesen: „Meine Hässlichkeit ist hart erarbeitet, geboren bin ich nicht so. Ich wusste, dass sie für bewältigtes Terrain stand.“ Wenn schon Außenseiter, dann aufrecht. So geht Lebenskunst à la Henry Chinaski, wie das Alter Ego des US-Autors in vielen seiner Romane und Erzählungen heißt.

Jetzt meldet sich Henry Chinaski, kurz „Hank“, zurück. Mehr als 40 bislang unveröffentlichte Kurzgeschichten sind in einem Band erstmals auf Deutsch zugänglich – in der Reihe „Fischer Klassik“. Damit ist Bukowski, der 1920 als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen in Andernach geboren wurde und 1994 im kalifornischen San Pedro starb, zumindest für sein Geburtsland in den Olymp aufgerückt.

Greifbare Menschlichkeit

Ein Ritterschlag, der in Ordnung geht. Denn die neue Auswahl, die neben ein paar misslungenen einige der besten Stories des Autors enthält, beweist erneut, durch wessen Ratschlag der dirty old man von Los Angeles groß wurde: Luther und seine Maxime „Dem Volk aufs Maul schauen“! Aus Vulgär- und Fäkalsprache schmiedet Bukowski eine unverwechselbare Poesie der Gosse. Immer wieder wird darin eine Menschlichkeit greifbar, die umso mitfühlender, umso authentischer wirkt, je konsequenter sie auf jeden Moralismus verzichtet.

Etwa in jener traurigen Geschichte des arbeitslosen Säufers Mick, der sich an seiner vom Leben abgekoppelten Trägheit zu Tode mästet. Bis sein Körper so anschwillt, dass er die Hosenbeine einschlitzen muss. Im Hospital kümmert sich kein Arzt um ihn. Bedenkt man, dass Donald Trump versucht, Obamacare zu demontieren, dann beschreiben diese Innenansichten aus der Unterschicht auch 2017 immer noch recht gut, was das große Amerika so klein und schäbig aussehen lässt. Dabei ist die lakonische Grundhaltung der verrauchten Erzählerstimme nur der ästhetische Überzug, mit dem sich die Texte gegen Kitsch und Gutmenschengerede imprägnieren.

Feministinnen ist die deftige Matratzenprosa sicher eine Zumutung, schließlich werden weibliche Figuren hier gern mit dem bösen F-Wort bezeichnet. Indes reduziert Bukowski Frauen keineswegs auf ihr Geschlechtsteil. Er beweist nicht nur Sensibilität für gebrochene und vielleicht geprügelte Weiblichkeit („ein Gesicht aus gepudertem Schmerz“), sein Panoptikum der Antihelden entlarvt auch, wie mickrig es oft hinter coolen Männerfassaden zugeht. So in dem genial lustigen Alltagsdialog mit einem Typ, der im Pornoladen eine Gummipuppe kauft: „,Können Sie mir die aufblasen? Ich habe Asthma.‘ – ,Ich habe ein Lungenemphysem‘, sagte Marty. ,Da müssen Sie an der Tankstelle vorbeifahren.'“

„Keinem schlägt die Stunde“ – der Titel des Bandes zitiert augenzwinkernd Ernest Hemingways Bürgerkriegsepos „Wem die Stunde schlägt“. Bukowski hat viel von diesem literarischen Übervater gelernt. Die existenzielle Nüchternheit, die Verknappung von Handlungen und Dialogen und nicht zuletzt die Kunst des Anfangs: „Barry, den ich seit zwei Jahren nicht gesehen hatte, rief an und fragte, ob ich seine Schwiegermutter vögeln wolle.“ Bei solchen ersten Sätzen muss man weiterlesen. Egal, was passiert. Georg Leisten