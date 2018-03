Die Planungen laufen

Das Heimspiel gegen Gießen morgen Abend zur ungewohnten Zeit um 19 Uhr in der Tübinger Paul-Horn-Arena verspricht ein Spektakel zu werden: Schon im Hinspiel gab’s einen Rekord, und in der Vorwoche kassierte Gießen in der ersten Hälfte so viele Punkte, wie noch kein anderes Bundesliga-Team seit der Erfassung. Doch auch die Tigers plagen Probleme.Die VerletztenZuletzt fehlten Tübingen die beiden Ce...