Die Nummer nicht herausgeben

Berlin. Die Zahl der Beschwerden über lästige und unerlaubte Telefonwerbung hat im abgelaufenen Jahr stark zugenommen. Das könnte auch daran liegen, dass Beschwerden über eine erneuerte Onlineplattform der Bundesnetzagentur einfacher abgegeben werden können. Die Mittel, mit denen sich Verbraucher gegen die unerwünschte Telefonwerbung wehren können, sind aber begrenzt. „Ruft ein Ihnen unbekanntes Unternehmen zu Werbezwecken an, ist der Anruf unzulässig. Sie können ihn sich verbitten“, teilt der Verbraucherzentrale Bundesverband mit.

Was aber, wenn die Firma die Aufforderung ignoriert? Dann bleibt nur, eine Beschwerde auf der Internetseite der Bundesnetzagentur vorzubringen. Die Behörde prüft die Vorwürfe und verhängt Bußgelder in Höhe von bis zu 300 000 EUR. Manche Anrufer berufen sich auch auf eine angebliche Einwilligung des Verbrauchers, um das Verbot zu umgehen. Beispielsweise behaupten sie, man habe an einem Online-Gewinnspiel teilgenommen und dabei sein Einverständnis erklärt. Auch in solchen Fällen sollte man die Bundesnetzagentur unterrichten.

Grundsätzlich müssen sich Unternehmen versichern, dass die Verbraucher damit einverstanden sind, wenn sie angerufen werden. Dies kann beispielsweise durch eine vorformulierte Erklärung geschehen. „Allerdings muss sie deutlich erkennbar sein. Im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen muss sie in einem gesonderten Textabschnitt enthalten sein“, informiert der Verbraucherzentrale Bundesverband.

Die Verbraucherzentralen geben folgende Tipps:

Kunden sollen eine Telefonnummer nur weitergeben, wenn dies für eine Vertragsabwicklung nötig ist.

Bei Vertragsabschlüssen sollen Kunden Klauseln wenn möglich streichen, die das Speichern und Nutzen von Kundendaten zu Werbezwecken erlauben.

Bei Gewinnspielen sollen Verbraucher ihre Telefonnummer möglichst nicht angeben beziehungsweise der Weitergabe zu Werbezwecken widersprechen.

Beim Bundesministerium für Verbraucherschutz ist man wegen der vielen Beschwerden besorgt und will die Entwicklung genau beobachten. Eine Erhöhung der Bußgelder wird dabei nicht ausgeschlossen. „Sollte es konkreten Handlungsbedarf geben, kann dies auch weitere Anpassungen beinhalten“, sagte Sprecherin Josephine Steffen im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE.

Besonderes Augenmerk will man im Ministerium auf Telefonwerbung im Rahmen von angeblich bestehenden Vertragsbeziehungen werfen. Auch dort werden „Anpassungen in Erwägung gezogen“. In anderen Worten: Die erst 2013 geänderten gesetzlichen Vorgaben bei der Telefonwerbung könnten bald weiter verschärft werden. Michael Gabel