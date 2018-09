„Die Menschen sind so neugierig“

Stuttgart. Den „Lohengrin“ von Richard Wagner hat der neue Intendant Viktor Schoner als erste Premiere gewählt. Eine romantische Oper, deren sagenhafter Held aus dem Nichts kommt, um die Königstochter Elsa beziehungsweise die Welt zu retten. Aber nur unter der Bedingung, dass keiner sein Geheimnis lüftet: „Nie sollst Du mich befragen!“ Schoner, Jahrgang 1974, aufgewachsen im unterfränkischen Aschaffenburg, gibt im Gespräch in seinem Büro in der Staatsoper Stuttgart gut gelaunt Auskunft: Der Nachfolger Jossi Wielers freut sich ungemein darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Schoner hat lange Jahre für seinen Mentor Gerard Mortier gearbeitet, bei den Salzburger Festspielen, der Ruhr-Triennale, auch in der Pariser Oper. Von 2008 bis 2017 war er Künstlerischer Betriebsdirektor der Bayerischen Staatsoper.

Was macht eigentlich ein Künstlerischer Betriebsdirektor?

Viktor Schoner : In München war das früher mal, in den Zeiten von Sawallisch und Everding, eine kultige Position gewesen: die graue Eminenz, so eine Art Staatssekretär, den keiner kennt und dem egal ist, wer unter ihm Intendant ist. Das hat sich gewandelt. Heute ist der Künstlerische Betriebsdirektor der Bayerischen Staatsoper so etwas wie der COO des Hauses, der Chief Operating Officer, der faktisch für alles verantwortlich ist, was hinter dem Eisernen Vorhang passiert. Jemand, der in hoch spannenden künstlerischen Prozessen ständig die Abläufe ölen muss.

Da hatten Sie in München sicher viel zu tun.

Paris, wo ich zuvor gearbeitet hatte, ist noch größer: zwei Opernhäuser, viele Gewerkschaften und Worst-Case-Szenarien . . . So war ich gut gewappnet für die Aufgabe in München. Allerdings ist es dort ähnlich wie bei den Fußballern des FC Bayern: Ein zweiter Platz zählt nichts. Vor diesem Hintergrund die Inspiration hochzuhalten, war oft eine Herausforderung. Aber es hat viel Spaß gemacht.

Jetzt aber wollten Sie selbst ein Haus als Intendant leiten.

Das ist wahr. Und Stuttgart war der Glücksfall, den ich mir in den kühnsten Träumen nicht ausgemalt hatte. Ein Sechser im Lotto.

Stuttgart – ist das nicht eine andere Liga?

In mancherlei Hinsicht bestimmt: Für mich persönlich ist die Staatsoper Stuttgart mit seiner Geschichte und Identität das interessanteste Musiktheater überhaupt.

Weshalb?

Sowohl das Haus als auch das Publikum sind beispielhaft offen für Interpretationen, die die Opern in die heutige Welt übersetzen. Diese Offenheit sucht ihresgleichen. Die Menschen hier sind voller Enthusiasmus, so neugierig und mutig, nicht auf Sicherheit gebürstet. Oder ein anderes Beispiel: Die Staatsoper Stuttgart betreibt – aus verschiedenen Gründen – keinen Starkult, und doch gelingt es hier ein ums andere Mal, die für eine jeweilige Produktion spannendsten Künstler und Sängerpersönlichkeiten zu engagieren – unabhängig von der Größe ihres Namens. Wir haben hier in Stuttgart beispielsweise eine Simone Schneider – im Ensemble! –, die jetzt als Elsa in „Lohengrin“ debütiert. Eine Sängerin ihrer Klasse im eigenen Ensemble zu haben, davon träumen andere Opernhäuser.

Den „Lohengrin“, Ihre Eröffnungspremiere, inszeniert Arpád Schilling, den man auch in München als Regisseur erlebt hat, etwa mit „Rigoletto“. Auch andere Namen von dort tauchen auf Ihrem Spielplan auf.

Ich mache den Intendanten-Job ja zum ersten Mal, habe keine Theaterfamilie, die mit mir hergezogen ist, ich fange neu an – aber ich lade natürlich mir vertraute Künstler ein, in Stuttgart zu arbeiten. Arpád Schilling kenne ich seit meiner Pariser Zeit. Er passt hervorragend nach Stuttgart.

Warum?

Weil dieses Haus mit einem so sensiblen Künstler sehr gut umgeht. Der respektvolle, wertschätzende und sensible Umgang mit verschiedensten Künstlerpersönlichkeiten ist in Stuttgart immer kultiviert worden.

Es gibt verschiedene Intendanten-Typen, etwa den Regisseur, den Dramaturgen, den Juristen. Sie kommen von der Musik, haben Bratsche studiert.

Ja, es hat für die Aufnahmeprüfung gereicht, aber es war klar, dass ich kein Instrumentalist werden würde, das war eher so eine handwerkliche Demutsübung: Musik machen, von der Pike auf, wie ein Architekt, der zuvor Schreiner gelernt hat.

Von Zehelein bis Wieler: Man hatte das Gefühl, die Regie-Dramaturgie hatte unter Ihren Vorgängern die Oberhand. Ändert sich das?

Das dramaturgische Denken als konsequentes Regulativ innerhalb des komplexen und manchmal pragmatischen Opernbetriebs war in Stuttgart schon immer zentral. Und das wird so bleiben. Neu ist vielleicht, dass ich nicht nur von Regie-Dramaturgie spreche, sondern auch von einer Musik-Dramaturgie. Cornelius Meister, unser Generalmusikdirektor, wird frischen Wind in den Graben bringen. Was sich in der Chefetage der Staatsoper Stuttgart vollzieht, ist schlicht ein Generationenwechsel im organisch-biologischen Sinne.

Wann werden Sie als Intendant zufrieden und glücklich sein?

Es ist vielleicht ein Klischee, aber ein Intendant muss die Räume schaffen, damit die Kunst stattfinden kann. Gerade auch in einer Welt, die von politischen und ökonomischen Zwängen beherrscht wird. Wobei der Intendant eine große Verantwortung hat, dass mit dem Steuergeld auch etwas entsteht, das es sonst nicht gibt.

Sie beginnen mit dem „Lohengrin“ – ausgerechnet. Bei der letzten Neuinszenierung 2009 überwarf sich der damalige Generalmusikdirektor Manfred Honeck mit dem Regisseur Stanislas Nordey, und das war dann auch der Anfang vom Ende des Intendanten Albrecht Puhlmann.

Das war mir durchaus bewusst, als wir die Entscheidung für die Eröffnungspremiere getroffen haben. Unabhängig davon ist aber die Stuttgarter Rezeptionsgeschichte des „Lohengrin“ geradezu legendär: 1912, noch im Königreich, wurde damit das Opernhaus eröffnet. 1933 inszenierte und dirigierte Hans Pfitzner, ein ausgewiesener Nazi, das darf man nicht verschweigen. Es gab nach dem Krieg Wieland Wagners epochale Regie, eine konzertante Aufführung unter Georg Solti. Spannend. Außerdem wollte ich für den großartigen Stuttgarter Staatsopernchor eine Chor-Oper zum Start bringen, und auch die Solisten-Besetzung ist so gut, dass wir mit offenem Visier nach Bayreuth schauen können.

Die anstehende Generalsanierung und die Suche nach einem Interim ist auch nicht lustig.

Man gab mir damals einen Sechs-Jahres-Vertrag, damit ich als Intendant den Opernbetrieb nach dem Interim auch wieder zurück ins Haus führen kann . . . Das muss man wirklich mal rekapitulieren! Ich nehme das sportlich, aber ich bin ungeduldig. Man weiß nicht, wie lange die gute Konjunktur in Deutschland anhält. Das Opernhaus hat die Sanierung dringend nötig.

Im Paketpostamt, das zunächst als Interimsspielstätte ausgewählt, dann aus Kostengründen wieder verworfen wurde, inszeniert die Staatsoper trotzdem im November „Herzog Blaubarts Burg“?

Es lohnt sich, das Paketpostamt mal kennenzulernen, es könnte ein hoch spannender Kultur-Ort in der Stadt werden. Sei's drum. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Kunst.