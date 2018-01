Die Magie der Bücher

Das Zitat fiel anlässlich der Auszeichnung zum „Bücherfreund“ 2017 durch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Er lese gerade drei Bücher, sagte der 52-Jährige, meistens 15 bis 30 Minuten am Tag. Drei auf einen Streich quasi. Wichtig: „Man kann ein Buch überall hin mitnehmen und dann ist man in Istanbul. Oder in Emmendingen oder in Marseille oder irgendwo.“

Vielleicht hätte sein 23 Jahre jüngerer Stürmer Niels Petersen ihn sich längst und buchstäblich zum Vorbild nehmen sollen. Dann bräuchte sich Petersen keine Sorgen ums eigene intellektuelle Niveau machen. Die Szene der Berufsfußballer hatte er im Interview als oberflächlich, viele Spieler als wenig belesen bezeichnet und selbstkritisch angemerkt: „Salopp gesagt, verblöde ich seit zehn Jahren.“

Wohlmeinende Zeitgenossen schickten ihm postwendend Mails, Einladungen, Gutscheine und Bücher. Bücher über Bücher. Selbst wenn Petersen einige an seine Mitspieler verteilt, geht ihm der Stoff so schnell nicht aus. Und alle haben was davon. Wenn zum Beispiel, wie am Montagabend beim Team von Werder Bremen passiert, ein spanischer Busfahrer am Ende des Trainingslagers statt des Flughafens Alicante den in Murcia ansteuert und alles ein bisschen länger dauert . . .