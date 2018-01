Die Krise der Delegierten

Berlin. Mehr Demokratie wagen.“ Dieses Diktum des Bundeskanzlers und Vorsitzenden der SPD, Willy Brandt, hat nach wie vor Gewicht in der ältesten Partei Deutschlands. Sie hat das Thema „Mitbestimmung von unten“ nie so laut propagiert wie die Grünen, doch die Sozialdemokraten sind die ersten, die in der Frage der Regierungsbildung ihre Basis hören, was zu Zeiten des Basta-Kanzlers Gerhard Schröder unvorstellbar gewesen wäre. 2013 durften die Mitglieder über den Koalitionsvertrag der damaligen GroKo abstimmen, 2018 soll es erneut so sein.

Das Beispiel macht Schule. Auf Landesebene verfuhren etwa die Jamaika-Koalitionäre in Schleswig-Holstein 2017 so – in allen drei beteiligten Parteien musste die Basis ihre Zustimmung geben, ebenso hielt es die FDP mit dem schwarz-gelben Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen.

Unumstritten ist das nicht, zumindest, sobald das Ergebnis eines Basisvotums über ein Stimmungsbild hinausgeht und bindenden Charakter hat. Denn nach wie vor folgt die Demokratie in Deutschland fast ausnahmslos dem Delegationsprinzip: Parteimitglieder wählen Vertreter, diese wählen auf dem Parteitag Führungspersonal und Spitzenkandidaten und stellen für Wahlen die Listen auf. Die von der Bevölkerung gewählten Abgeordneten entscheiden im Parlament frei, selbst wenn sie meist an der Leine der jeweiligen Fraktionschefs gehen müssen.

Wenn die Berliner CDU 2015 per Befragung feststellte, dass der Landesverband den Kurs von Parteichefin Angela Merkel zur Homo-Ehe nicht teilt, widerspricht das nicht dem Delegationsprinzip, sondern ist Ausdruck bloßen Unmuts. Wäre der FDP-interne Mitgliederentscheid über den Euro-Rettungsschirm ESM im Jahr 2011 nicht an zu geringer Beteiligung gescheitert – es wäre nicht anders gewesen. Befindet aber die SPD-Basis, wie ihre Fraktion im Bundestag bei der Kanzlerwahl zu stimmen hat, berührt das sehr wohl das freie Mandat.

Allerdings hat 2013 das Bundesverfassungsgericht ein Signal gegeben: es handele sich um eine rein innerparteiliche Angelegenheit, die Parteien als solche sind vom Grundgesetz mit einer besonderen Aufgabe betraut: sie wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit.

Wie viel Demokratie von unten darf es also sein? Jeder organisierte Lohnabhängige kennt die Urabstimmung vor und nach Arbeitskämpfen. Doch lässt sich eine Partei auf das Spiel mit der Basis ein, ist das riskant. Das Stichwort lautet: Eintrittskampagne, später Nachklang des vom russischen Revolutionär Leo Trotzki (1879-1940) propagierten „Entrismus“, der feindliche Organisationen aushöhlen sollte. Das erlebte die FDP 2011, es war 2013 in der SPD so und es steht auch diesmal im Raum: Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis vom linken Parteiflügel kündigte bereits die Aktion „Tritt ein, Sag' Nein“ noch am Sonntag an, um auf diesem Weg die ungeliebte GroKo doch noch zu verhindern. Binnen drei Tagen stellten mehr als 1500 Personen einen Antrag – insgesamt hatte die SPD zum Ende vergangenen Jahres 443 000 Mitglieder.

Im System der Delegation gibt jeder mit seiner Stimme zugleich seine politische Entscheidungsbefugnis zwar nicht an der Garderobe, aber an die nächsthöhere Ebene ab. In einer individualistischer werdenden Gesellschaft behagt das vielen nicht. Wer täglich twittert und postet, will mit dem Weltumsturzplan, den er in der Westentasche trägt, persönlich gehört werden und nicht alle vier Jahre ein Kreuz auf dem Wahlzettel machen, um sich anschließend in die Beschaulichkeit seines Alltags zurückzuziehen. Institutionen sind in der Krise – Kirche, Gewerkschaften, Presse und natürlich die Parteien. Der Erfolg populistischer Politiker ist eine Folge des Gefühls, durch „die da oben“ nicht repräsentiert zu sein. Parteien wie die AfD reklamieren für sich, „das Volk“ in seiner Gesamtheit zu vertreten. Donald Trump ist nicht „Präsident aller Amerikaner“, sondern Gegner des „Establishments in Washington“ und vor allem Vertreter seiner Wähler.

Meist sind es aufstrebende Organisationen, die sich Forderungen nach einer Aufweichung des Delegationsprinzips zueigen machen wie die AfD (Mitgliederversammlung statt Delegiertenparteitag in manchen Landesverbänden) oder – vor knapp zehn Jahren – die Piratenpartei.

Die transparenzbesessenen Piraten waren die ersten, die einen Bundestags-Spitzenkandidaten per Urwahl kürten. Das war 2009. Der Name Andreas Popp ist nicht in Erinnerung geblieben. Im November 2011 änderten die Grünen ihre Satzung, in der es seither heißt: „Über Spitzenkandidaturen der Bundespartei aus Anlass allgemeiner Wahlen kann die Urwahl durchgeführt werden.“ Das erste Duo, das aufgestellt wurde, waren 2012 Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin.

Während die Grünen mit dieser begrenzten Abkehr vom Delegationsprinzip gut fahren, sind die Piraten zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken – auch, weil sie die Basisbeteiligung überstrapaziert haben: Zu Parteitagen ohne Delegierte reist an, wer will. Alle haben das Wort. Beziehen die Vorsitzenden öffentlich Position, sind sie einem Shitstorm ausgesetzt, weil das letzte Wort die Basis hat – und sie für diese nicht sprechen dürfen. Unzählige fähige Führungsfiguren sind ob solcher Regularien von Bord gegangen. Mit dem Online-Tool „Liquid Feedback“ sollten alle andauernd in Echtzeit mitarbeiten. Pläne, die gesamte Gesellschaft als „Liquid Democracy“ so zu organisieren, hatten nie eine Chance auf Verwirklichung. Bereits so hatten die Piraten „zu viel Demokratie gewagt“.