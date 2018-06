Die Kripo sucht seit Montag nach Aileen Koppo aus Reutlingen · Vermutlich mit Freundin unterwegs

Die Jugendliche hat am Montagmorgen (25. Juni) die elterliche Wohnung verlassen und nach Angaben der Polizei vorgegeben, in die Schule zu gehen. Wie sich erst später herausstellte, fand an diesem Tag kein Schulunterricht statt. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass die 17-Jährige von Zuhause weggelaufen ist.

Vermisst: Aileen Koppo (17) aus Reutlingen. Bild: Polizei

Die Jugendliche dürfte laut Polizei in Begleitung einer Freundin sein, die seither ebenfalls vermisst wird. Die Jugendlichen sollen zuletzt am späten Montagnachmittag mit Gepäck am Bahnhof in Reutlingen gesehen worden sein.

Aileen Koppo ist zirka 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat lange, dunkelblonde Haare.

Wer sie gesehen hat oder Hinweise darauf geben kann, wo sie sich aufhält, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an die Kripo Reutlingen unter Telefon 0 71 21 / 9 42 33 33 oder an jede andere Polizeidienststelle.