Die Klischees vom bösen Russen nicht erfüllt

Etwas mulmig und angespannt waren sie schon, die vier Remmingsheimer, vor ihrer Abreise. Vor vier Jahren waren Wolfgang Schimpf und Hans-Gerhard Widmann bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien gewesen. Und äußerst angetan von der Begeisterung und der Offenheit der Menschen. Deshalb beschlossen sie, auch zur Weltmeisterschaft nach Russland zu fahren. „Auch wenn die Erwartungshaltung nicht so groß war“, sagte Schimpf. Allzu viel Gutes berichten die hiesigen Medien ja nicht über Russland und die Russen.

Zu viert flogen sie trotzdem los: Schimpf (56 Jahre alt), Widmann (52), Harald Maier (53) und Martin Sturz (55), altgediente Remmingsheimer Fußballer und Schulkameraden. Karten für die Deutschland-Spiele gegen Mexiko in Moskau und Schweden in Sotschi hatten sie über den Deutschen Fußball-Bund bekommen, übernachtet hatten sie in sogenannte Kapselhotels: Die „Zimmer“ sind dort in Schließfächern, die aus kleinen Kabinen bestehen. „Das war schon ein bisschen abenteuerlich“, sagte Sturz, „aber zurzeit bekommt man in Moskau kaum was anderes zu vernünftigen Preisen.“

Stadtführer für umsonst

Etwaige Klischees vom bösen und verdrucksten Russen erfüllten sich nicht – im Gegenteil: „Wir waren sehr angenehm überrascht“, sagte Sturz. Keine Minute standen sie auf der Stelle, ohne dass jemand kam, um zu fragen, ob er oder sie behilflich sein kann. Polizei sei kaum zu sehen gewesen. Besonders viele Russen sprachen Deutsch.

Ein älterer Mann, der in Deutschland gearbeitet hatte, drängte sich fast auf, den Remmingsheimern die Hauptstadt etwas zu zeigen. Was er denn auch tat – unentgeltlich. „Nix hat der wollen“, berichtete Sturz, „da hat’s alles gebraucht, dass wir dem ein Bier bezahlen durften.“ Der Mann sei froh gewesen, mal wieder Deutsch sprechen zu können.

In Sotschi, nach dem Besuch des Spiels gegen Schweden, fuhren die Vier mit dem Zug vom Olympiapark in die Stadt zurück. Am Bahnhof hatten sie zuvor durch eine Sicherheitskontrolle und ihre Wertsachen auf ein Laufband legen müssen. Weil ein Gewitter nahte und ihr Zug schon abfahrbereit war, rannten sie schnell los – Schimpf ohne seinen Rucksack. Was er erst während der Fahrt bemerkte.

Im Zug kam ein Bahnbediensteter, der aber nicht viel verstand, was Schimpf klagte. Dann kam noch einer und noch einer, „am Schluss standen sieben da, die uns helfen wollten“, berichtete Schimpf. Mit Händen, Füßen und Google-Übersetzer versuchten sich die Remmingsheimer zu verständigen. Eine Bahn-Mitarbeiterin (Schimpf: „Das war wohl die Chefin“) verstand die Not und kontaktierte die Sicherheitskontrolleure. Und organisierte alles, dass Schimpf seinen Rucksack mit Fotokamera und sonstigen wertvollen Inhalten am anderen Tag am Bahnhof abholen konnte. „Die wollte noch, dass ich eine nette Widmung in ein Buch schreibe und wir uns beim Rückflug melden sollen, wenn wir was brauchen“, erzählte Schimpf, „so was erlebst du bei uns bei der Bahn nicht.“

Mag sein, dass Putins Russland sich extra schick gemacht für die vier WM-Wochen. Hinter die Kulissen schauen konnten die Vier ja nicht. Hunde hätten sie beispielsweise nie gesehen – wie die Tierschutzorganisation Peta berichtete, sollen Tausende heimatlose Hunde vor der WM getötet worden sein. Hier und da war die Tagespolitik mal ein Thema. Die Remmingsheimer trafen Kritiker des Präsidenten Wladimir Putin, sie trafen Anhänger. Sie saßen in einem Taxi, dessen Fahrer ein paar Brocken Deutsch radebrechte: „Deutschland gut, aber Merkel macht Fehler – zu viele Araber.“ In Moskau sei mal das Bier ausgegangen. Was den positiven Gesamteindruck der Vier aber kaum schmälerte.